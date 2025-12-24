मसूरी में स्ट्रीट वेंडर्स का अनिश्चितकालीन धरना, प्रदर्शनकारी महिलाओं की बिगड़ी तबीयत
प्रदर्शनकारी महिलाओं की ठंड की वजह से तबीयत बिगड़ गई. उन्हें 108 एंबुलेंस से उप जिला चिकित्सालय भेजा गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 24, 2025 at 3:49 PM IST
मसूरी: शहीद स्थल परिसर में पटरी व्यापारियों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है. अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिन-रात आंदोलन कर रहे पटरी व्यापारियों की हालत ठंड के चलते बिगड़ती जा रही है. इसी बीच धरना स्थल पर एक महिला पटरी व्यापारी की अचानक तबीयत खराब हो गई. जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. महिला को तत्काल 108 एंबुलेंस सेवा के माध्यम से उप जिला चिकित्सालय मसूरी पहुंचाया गया. जहां उसका उपचार किया जा रहा है.
पटरी व्यापारियों का कहना है कि कड़ाके की ठंड के बावजूद वे बीते कई दिनों से खुले आसमान के नीचे धरना दे रहे हैं. रात में तापमान गिरने के कारण कई आंदोलनकारियों की तबीयत बिगड़ रही है. महिला व्यापारी की तबीयत बिगड़ना इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण है, लेकिन इसके बावजूद व्यापारी अपना आंदोलन समाप्त करने को तैयार नहीं हैं.
इधर, मसूरी में विंटर लाइन कार्निवाल की शुरुआत को लेकर बुधवार को 23 साल बाद इद्रमणी बाडोनी जी की जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था. एक ओर शहर में उत्सव और सांस्कृतिक रंग बिखरे हुए थे. वहीं दूसरी ओर शहीद स्थल पर पटरी व्यापारी अपनी आजीविका और अधिकारों को लेकर संघर्षरत दिखाई दिए.
पटरी व्यापारियों ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन उनके साथ लगातार भेदभाव कर रहा है. उन्होंने कहा कई बार अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाने के बावजूद न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी और न ही कोई जनप्रतिनिधि उनसे मिलने धरना स्थल पर पहुंचा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. व्यापारियों ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अंजाम चाहे जो भी हो, वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे. अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे. पटरी व्यापारियों ने बताया उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एसडीएम मसूरी के माध्यम से ज्ञापन भेजकर अपनी समस्याओं के समाधान और उन्हें व्यवस्थित किए जाने की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.आंदोलनकारियों ने कहा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं.