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लंबी छुट्टियों में पर्यटकों से गुलजार हुई पहाड़ों की रानी मसूरी, जाम ने बढ़ाई स्थानीय लोगों और पर्यटकों की परेशानी

मसूरी में पर्यटकों की भीड़, लगा जाम ( Etv Bharat )

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में लंबी छुट्टियों के चलते पर्यटन कारोबार में एक बार फिर रौनक लौट आई है. नवंबर माह में लगातार मिल रही छुट्टियों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंच रहे हैं. पर्यटकों की बड़ी आमद से जहां स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन कारोबारियों के चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर मसूरी में जाम ने स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं. हालात यह हैं कि पर्यटकों को कई-कई घंटे जाम में फंसने के बाद मसूरी पहुंचना पड़ रहा है. शहर के प्रमुख मार्गों, बाजारों और पर्यटक स्थलों के आसपास वाहनों का दबाव बढ़ने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है.