लंबी छुट्टियों में पर्यटकों से गुलजार हुई पहाड़ों की रानी मसूरी, जाम ने बढ़ाई स्थानीय लोगों और पर्यटकों की परेशानी

लंबी छुट्टियों में पर्यटकों से गुलजार हुई पहाड़ों की रानी मसूरी, जाम ने बढ़ाई स्थानीय लोगों और पर्यटकों की परेशानी
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे बनने के बाद वीकेंड और छुट्टियों में बढ़ रही पर्यटकों की संख्या, पार्किंग, यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग, रिपोर्ट- सुनील सोनकर
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 11, 2026 at 8:58 AM IST
मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में लंबी छुट्टियों के चलते पर्यटन कारोबार में एक बार फिर रौनक लौट आई है. नवंबर माह में लगातार मिल रही छुट्टियों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंच रहे हैं. पर्यटकों की बड़ी आमद से जहां स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन कारोबारियों के चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर मसूरी में जाम ने स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं. हालात यह हैं कि पर्यटकों को कई-कई घंटे जाम में फंसने के बाद मसूरी पहुंचना पड़ रहा है. शहर के प्रमुख मार्गों, बाजारों और पर्यटक स्थलों के आसपास वाहनों का दबाव बढ़ने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है.
लंबी छुट्टियों में पर्यटकों से गुलजार हुई पहाड़ों की रानी मसूरी: स्थानीय निवासी गौरव अग्रवाल और अनिल सिंह अन्नु ने कहा कि नवंबर माह में मसूरी में पर्यटकों की भारी संख्या में आमद से स्थानीय लोगों में खुशी है और इससे व्यापार को भी गति मिलती है, लेकिन पर्यटन के साथ-साथ व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना भी बेहद जरूरी है.
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से पर्यटक बढ़े, कम पड़ने लगी सुविधाएं: उन्होंने कहा कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद से मसूरी में वीकेंड और लंबी छुट्टियों के दौरान पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. ऐसे में सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस को आपसी समन्वय बनाकर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे. उन्होंने कहा कि मसूरी में पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है. यदि समय रहते पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई, तो आने वाले समय में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ समस्याएं और गंभीर होंगी.
जाम ने बढ़ाई स्थानीय लोगों और पर्यटकों की परेशानी: मसूरी व्यापार मंडल के महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने कहा कि-
मसूरी में पुलिस बल की भारी कमी है, जिसके कारण वीकेंड और लंबी छुट्टियों के दौरान बढ़ते यातायात के दबाव को संभालने में पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे विशेष अवसरों पर प्रशासन को पहले से योजना बनाकर पर्याप्त पुलिस बल और सक्षम अधिकारियों की तैनाती करनी चाहिए, लेकिन इस बार पर्याप्त व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलीं. इसका खामियाजा स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भुगतना पड़ रहा है.
-जगजीत कुकरेजा, महामंत्री, मसूरी व्यापार मंडल-
कुकरेजा ने कहा कि पर्यटक मसूरी घूमने आते हैं, लेकिन यदि उन्हें यहां घंटों जाम में फंसना पड़े, तो वे शहर से अच्छी यादों के बजाय जाम की तस्वीरें लेकर वापस लौटते हैं. इससे मसूरी के पर्यटन की छवि पर भी नकारात्मक असर पड़ता है.
जाम खुलवाने में पुलिस को छूट रहे पसीने: मसूरी कोतवाल नरेंद्र सिंह गहलावत ने कहा कि-
इस बार मसूरी में पर्यटकों की अप्रत्याशित भीड़ देखने को मिल रही है. इसके बावजूद पुलिस के सभी जवान मिलकर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं. जाम की स्थिति बनने पर उसे खुलवाने और यातायात को व्यवस्थित करने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लग रहा है.
-नरेंद्र सिंह गहलावत, कोतवाल, मसूरी-
कोतवाल ने कहा कि हालांकि मसूरी की भौगोलिक परिस्थितियां, सीमित सड़कें और पर्याप्त पार्किंग का अभाव भी यातायात बाधित होने के प्रमुख कारण हैं. मसूरी में वाहनों की संख्या के अनुरूप पार्किंग उपलब्ध नहीं होने के कारण कई बार सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ जाता है. कोतवाल ने बताया कि मसूरी को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं.
मसूरी में पार्किंग के लिए 41 स्थान चिह्नित किए गए हैं: हाल ही में जिला प्रशासन की ओर से मसूरी में 41 स्थान पार्किंग निर्माण के लिए चिह्नित किए गए हैं. नगर पालिका की ओर से पॉकेट और मोहल्ला पार्किंग विकसित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है. इसके साथ ही सरकारी स्तर पर बड़ी पार्किंग के निर्माण की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मसूरी में पुलिस बल की कमी को लेकर उच्चाधिकारियों से लगातार वार्ता की जा रही है और जल्द पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है.
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