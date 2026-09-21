खुद के दिल में छेद और पैरालाइज्ड पत्नी का इलाज कराने में थे लाचार, ईटीवी भारत की खबर के बाद मिली मदद
ईटीवी भारत की खबर का असर, मसूरी में एक जरूरतमंद परिवार को मिली मदद, युवाओं और सामाजिक संगठनों ने पहुंचाया अस्पताल, रिपोर्ट- सुनील सोनकार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 21, 2026 at 9:04 PM IST|
Updated : September 21, 2026 at 9:31 PM IST
मसूरी: ईटीवी भारत की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है. ईटीवी भारत ने मसूरी में एक जरूरतमंद परिवार की परेशानी को प्रमुखता से उठाया था. खबर दिखाए जाने के बाद बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे ओंकार और उनकी पत्नी की मदद के लिए युवाओं एवं सामाजिक संगठनों ने हाथ बढ़ाया है. जिसके तहत दिल में छेद और लकवे से पीड़ित ओंकार की पत्नी को बेहतर उपचार के लिए जौलीग्रांट स्थित हिमालयन अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है.
गौर हो कि बीती 18 सितंबर को ईटीवी भारत ने 'मसूरी के गरीब परिवार पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, दो साल से बिस्तर पर पत्नी, अब पति के दिल में भी छेद' हेडलाइन से खबर को प्रमुखता से दिखाया था. जहां मसूरी पंप हाउस के पास रहने वाले ओंकार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने के कारण पत्नी के इलाज का खर्च उठाना परिवार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था.
बीमारी के साथ आर्थिक तंगी ने परिवार की मुश्किलें और बढ़ा दी थीं. ऐसे में ईटीवी भारत की ओर से इस परिवार की परेशानी को प्रमुखता से सामने लाया गया. खबर सामने आने के बाद मसूरी के युवा साथियों और सामाजिक कार्यो से जुड़े लोगों ने परिवार की मदद के लिए आगे बढ़कर सहयोग किया.
युवाओं ने दिखाई मानवता: मदद की इस मुहिम में युवा साथी अनिल सिंह अन्नू, दीपक बंसवाल, नितिन भंडारी, मोहन शाही, मनन शाही, आशीश राणा, अखिलेश रावत और आदर्श भंडारी समेत अन्य लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. युवाओं ने दोनों बीमार दंपति को कुर्सियों के सहारे से एंबुंलेंस तक पहुंचाया और कहा कि आज के दौर में भी मानवता को सबसे ऊपर रखते हुए जरूरतमंद परिवारों की मदद करना समाज की जिम्मेदारी है.
उनका कहना था कि ओंकार की पत्नी रजनी देवी की हालत को देखते हुए तत्काल उपचार की जरूरत थी. ऐसे में सभी के छोटे-छोटे सहयोग ने परिवार के लिए बड़ी उम्मीद पैदा की है. महिला को उपचार के लिए जौलीग्रांट स्थित हिमालयन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां संस्थान की ओर से इलाज निशुल्क किए जाने में विशेष सहयोग मिला.
परिवार की मदद में हिमालयन अस्पताल की ओर से विशेष सहयोग बताया गया है. उनकी पहल और सहयोग से ओंकार की पत्नी का इलाज शुरू हो सका. इससे लंबे समय से बीमारी और आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवार को बड़ी राहत मिली है. इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने के बाद ओंकार और उनके परिवार में अब उम्मीद जगी है. ओंकार ने कहा कि,
अब परिवार को बचाने की उम्मीद जगी: ओंकार और उनकी पत्नी ने सभी मददगारों, युवाओं, सामाजिक संगठनों और हिमालयन अस्पताल का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि बीमारी और आर्थिक परेशानी के बीच उन्हें लगने लगा था कि शायद इलाज संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन लोगों के सहयोग से अब परिवार को नई उम्मीद मिली है.
युवाओं ने कहा कि किसी जरूरतमंद के घर के सामने खड़े होकर उसकी परेशानी को तमाशे की तरह देखना समाज के लिए चिंता का विषय है. उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि आसपास कोई गरीब या जरूरतमंद परिवार संकट में है, तो उसकी मदद के लिए आगे आएं.
पड़ोसियों से भी मदद की अपील: मदद की मुहिम में शामिल युवाओं ने कहा कि समाज में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी केवल अपने घर तक सीमित नहीं होनी चाहिए. आसपास कोई परिवार गंभीर संकट में है, तो पड़ोसियों को भी उसकी मदद करनी चाहिए. उन्होंने लोगों से अपील की कि ओंकार के परिवार की मदद के लिए जो भी संभव हो, सहयोग करें. ताकि, उपचार के दौरान परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े.
युवाओं ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भी अपील की कि वे जरूरतमंद और पीड़ित परिवारों की मदद के लिए आगे आएं. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी केवल चुनाव के समय जनता के बीच पहुंचने तक सीमित नहीं होनी चाहिए. जब कोई परिवार संकट में हो, तब भी उसके साथ खड़ा होना जरूरी है.
ईटीवी भारत का जताया विशेष आभार: मदद की इस पूरी मुहिम में युवाओं ने ईटीवी भारत का विशेष आभार जताया. उनका कहना था कि मीडिया के माध्यम से जब किसी जरूरतमंद की आवाज सामने आती है, तो समाज के साथ-साथ शासन-प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं का भी ध्यान उस परिवार की ओर जाता है.
ओंकार के परिवार के लिए शुरू हुई यह मुहिम अब उपचार की उम्मीद में बदल चुकी है. आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए समाज के लोगों का सहयोग और हिमालयन अस्पताल की ओर से निशुल्क इलाज की पहल मानवता की मिसाल बनकर सामने आई है. अब परिवार की उम्मीदें महिला के बेहतर स्वास्थ्य और जल्द घर लौटने पर टिकी हैं.
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