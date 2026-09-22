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मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव, 29 सितंबर को होगी वोटिंग

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी के एमपीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव को लेकर बिगुल बज गया है. चुनाव कार्यक्रम को लेकर कॉलेज प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. मंगलवार देर शाम से कॉलेज में आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने की तैयारी है. इसके साथ ही छात्रसंघ चुनाव को लेकर कॉलेज परिसर में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होने की संभावना है.

एमपीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुनील पंवार ने बताया कि मंगलवार शाम चार बजे कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी. इसके बाद कॉलेज प्रशासन की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी. जिसमें छात्रसंघ चुनाव की आगामी रणनीति और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा.

उन्होंने बताया विश्वविद्यालय स्तर पर 29 सितंबर को छात्रसंघ चुनाव प्रस्तावित हैं. इसी क्रम में एमपीजी कॉलेज में भी 29 सितंबर को मतदान कराया जाएगा. संभावित कार्यक्रम के अनुसार 24 सितंबर को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो सकती है. मतदान के बाद उसी दिन मतगणना कर देर शाम तक परिणाम घोषित किए जाने की तैयारी है.

प्रशासन की निगरानी में होगा चुनाव: प्राचार्य ने बताया कि एमपीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव कॉलेज के प्रशासक एवं एसडीएम राहुल आनंद के नेतृत्व में कराया जा रहा है. चुनाव के दौरान कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. किसी भी बाहरी व्यक्ति को चुनाव के दौरान कॉलेज परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

पहचान पत्र के आधार पर मिलेगा मतदान का अधिकार: चुनाव में केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मतदान का अधिकार मिलेगा, जिनके पास कॉलेज की ओर से जारी वैध पहचान पत्र होगा. कॉलेज प्रशासन मतदान से पहले मतदाता छात्रों के पहचान पत्र की जांच करेगा. इसके लिए छात्रों से भी कॉलेज प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.