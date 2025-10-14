ETV Bharat / state

मसूरी के एमपीजी कॉलेज स्टाफ को नहीं मिला वेतन, दिवाली सूनी रहने का डर, आंदोलन की चेतावनी

एमपीजी कॉलेज के स्टाफ को सैलरी का इंतजार: दिवाली जैसे बड़े पर्व से ऐन पहले सैलरी न मिलने से कॉलेज के शिक्षक और अन्य कर्मचारी गहरे आक्रोश में हैं. कई कर्मचारी आर्थिक तंगी की स्थिति में हैं और परिवार की जरूरतें तक पूरी नहीं कर पा रहे हैं. इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सिंह चौहान ने बताया कि-

मसूरी: एक ओर जहां राज्य भर में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अक्टूबर माह तक के वेतन के लिए शासन ने करोड़ों रुपये जारी कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर मसूरी स्थित एमपीजी कॉलेज के स्टाफ को अब तक तनख्वाह का इंतजार है.

यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार दोनों अवकाश पर हैं. इस कारण एमपीजी कॉलेज, मसूरी के कर्मचारियों का वेतन समय पर जारी नहीं हो पाया. उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि जैसे ही औपचारिकताएं पूरी होंगी, स्टाफ को वेतन जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा.

-डॉ. अनिल सिंह चौहान, प्राचार्य-

शिक्षक बोले हर बार सैलरी का इंतजार करना पड़ता है: हालांकि, कर्मचारी यह तर्क मानने को तैयार नहीं हैं. उनका कहना है कि जब शासन से बजट जारी हो चुका है और अन्य कॉलेजों में वेतन पहुंच चुका है, तो केवल एमपीजी कॉलेज में ही देरी क्यों हो रही है? कॉलेज के एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि-

हर बार हमें वेतन के लिए संघर्ष करना पड़ता है. त्योहार का समय है, बच्चों की फीस से लेकर घर की जरूरतें सब रुकी पड़ी हैं. प्रबंधन की लापरवाही से हमारी दिवाली अंधेरे में डूब गई है. -शिक्षक-

समय पर वेतन नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी: कॉलेज स्टाफ ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते वेतन नहीं मिला, तो वे आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं. गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन हेतु ₹1.55 अरब से अधिक का प्रावधान किया गया है. इसी के अंतर्गत देहरादून जिले के एमपीजी कॉलेज, मसूरी को भी वेतन राशि आवंटित की गई थी, लेकिन आंतरिक प्रशासनिक अड़चनों के चलते यहां की सैलरी अब तक अटकी हुई है.

आज ही 1,456 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए: गौरतलब है कि आज मंगलवार को ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज में 1,456 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं. इनमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) के माध्यम से चयनित 109 समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी शामिल हैं. इसके अलावा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के माध्यम से चयनित 1,347 सहायक अध्यापक (एलटी) शामिल हैं, जिन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा गया. ऐसे में मसूरी स्थित एमपीजी कॉलेज के स्टाफ को सैलरी नहीं मिलने पर उनमें निराशा है.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में 1347 एलटी और 109 समीक्षा अधिकारियों को मिली नियुक्ति, सीएम ने सौंपा ज्वाइनिंग लेटर