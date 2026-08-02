मसूरी माल रोड पर बड़ा हादसा टला, अनियंत्रित जीप रेस्टोरेंट में घुसी, लाखों का नुकसान
हादसे में रेस्टोरेंट के शीशे, फर्नीचर, काउंटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 2, 2026 at 1:53 PM IST
मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी के व्यस्ततम क्षेत्र माल रोड स्थित न्यू मार्केट में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक अनियंत्रित जीप अचानक सड़क से फिसलते हुए सीधे एक रेस्टोरेंट में जा घुसी. हादसे में रेस्टोरेंट के भीतर रखा लाखों रुपये का सामान क्षतिग्रस्त हो गया. गनीमत रही कि समय रहते ग्राहक और कर्मचारी बाहर निकल गए. जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जीप चालक वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर सामान उतार रहा था. इसी दौरान वाहन में बैठे एक किशोर ने अनजाने में हैंडब्रेक (या गियर) से छेड़छाड़ कर दी. इसके बाद जीप अचानक आगे बढ़ गई. चालक जब तक कुछ समझ पाता, तब तक वाहन तेजी से लुढ़कते हुए सीधे सामने स्थित रेस्टोरेंट में जा घुसा.जीप के रेस्टोरेंट में घुसते ही जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी. मौके पर मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। रेस्टोरेंट के अंदर बैठे ग्राहक और कर्मचारी जान बचाने के लिए बाहर की ओर दौड़ पड़े. कुछ ही क्षणों में आसपास के दुकानदार और राहगीर भी घटनास्थल पर जमा हो गए.
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हादसे में रेस्टोरेंट के शीशे, फर्नीचर, काउंटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. घटना के बाद कुछ समय तक न्यू मार्केट क्षेत्र में लोगों की भारी भीड़ लगी रही और यातायात भी प्रभावित हुआ.
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि हादसे के समय रेस्टोरेंट में अधिक भीड़ होती या लोग समय रहते बाहर नहीं निकलते, तो यह दुर्घटना कई लोगों की जान ले सकती थी. स्थानीय लोगों ने इसे लापरवाही का परिणाम बताते हुए कहा कि ढलान वाले क्षेत्रों में वाहन खड़ा करते समय हैंडब्रेक और सुरक्षा उपायों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और वाहन को हटवाकर यातायात सुचारु कराया. पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है. इस घटना ने एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन पार्किंग और सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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