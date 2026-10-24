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मसूरी मालरोड पर भयंकर मारपीट, टूरिस्ट और स्थानीय में भिड़ंत, हिरासत में दो लोग

मसूरी मालरोड पर भयंकर मारपीट ( ETV Bharat )

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में मालरोड पर वाहन ले जाने को लेकर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद का मामला सामने आया है. पिक्चर पैलेस चौक पर देर शाम हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. आरोप है कि एक पर्यटक ने अपनी कार से पहिया खोलने वाला पाना निकालकर स्थानीय युवक के सिर पर कई वार कर दिए. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. दो पर्यटकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी.

प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार, मालरोड पर वाहनों के प्रवेश को लेकर पर्यटक और स्थानीय युवक के बीच कहासुनी हुई थी. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई. आरोप है कि इसी दौरान पर्यटक ने वाहन से पाना निकालकर युवक के सिर पर वार कर दिया. युवक के घायल होने के बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर जुट गए. लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया.