मसूरी मालरोड पर भयंकर मारपीट, टूरिस्ट और स्थानीय में भिड़ंत, हिरासत में दो लोग

मसूरी मालरोड पर भयंकर मारपीट, टूरिस्ट और स्थानीय में भिड़ंत, हिरासत में दो लोग
मालरोड पर वाहनों के प्रवेश को लेकर पर्यटक और स्थानीय युवक के बीच कहासुनी हुई. जिसके बाद हंगामा बढ़ गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 24, 2026 at 9:43 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 10:22 PM IST
मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में मालरोड पर वाहन ले जाने को लेकर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद का मामला सामने आया है. पिक्चर पैलेस चौक पर देर शाम हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. आरोप है कि एक पर्यटक ने अपनी कार से पहिया खोलने वाला पाना निकालकर स्थानीय युवक के सिर पर कई वार कर दिए. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. दो पर्यटकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी.
प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार, मालरोड पर वाहनों के प्रवेश को लेकर पर्यटक और स्थानीय युवक के बीच कहासुनी हुई थी. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई. आरोप है कि इसी दौरान पर्यटक ने वाहन से पाना निकालकर युवक के सिर पर वार कर दिया. युवक के घायल होने के बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर जुट गए. लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया.
मारपीट के बाद बढ़ा लोगों का आक्रोश: घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. पर्यटकों के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला. इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा पर्यटक वाहन के शीशों पर हमला किए जाने की बात भी सामने आई. स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया. स्थिति को संभालने का प्रयास किया. पुलिस दो पर्यटकों को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है.
मालरोड पर अक्सर होता है विवाद: स्थानीय लोगों का कहना है कि मालरोड पर निर्धारित समय में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध के बावजूद कुछ पर्यटक वाहन लेकर जाने की जिद करते हैं. इस दौरान पिक्चर पैलेस चौक पर पुलिस और वाहन चालकों के बीच कहासुनी की स्थिति बन जाती है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ पर्यटक शराब के नशे में होने के कारण भी विवाद करते हैं.
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घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पिक्चर पैलेस चौक पर पुलिस की स्थायी तैनाती की मांग उठाई. उनका कहना है कि मालरोड पर वाहनों के प्रवेश को लेकर नियमों का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए. जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद की स्थिति पैदा न हो सके.
मामले में पुलिस ने दो पर्यटकों को हिरासत में लिया है. अब पुलिस जांच में यह स्पष्ट होगा कि विवाद किस बात से शुरू हुआ? मारपीट में किसकी क्या भूमिका रही? घटना के संबंध में क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी/ पुलिस का आधिकारिक पक्ष और घायल युवक की चिकित्सकीय स्थिति सामने आने के बाद मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी.
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