मसूरी लंढौर में धंस रही जमीन, दहशत में लोग, जोशीमठ जैसी बड़ी आपदा का डर

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी के लंढौर बाजार में जमीन धंसने की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है. मुख्य बाजार से लेकर जैन मंदिर और पुराने कोहिनूर बिल्डिंग के बीच का पूरा हिस्सा लगभग एक फुट तक धंस चुका है. सड़क पर चौड़ी दरारें और आसपास की दुकानों-मकानों में आई दरारों ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों में भारी डर पैदा कर दिया है. जोशीमठ में हुए भू-धंसाव के बाद अब मसूरी में ऐसी ही आपदा की आशंका ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है.

गिरता जा रहा बाजार, बढ़ रही दुर्घटनाएं: स्थानीय दुकानदार बलबीर रावत, प्रताप सिंह रावत, संदीप अग्रवाल,मनोज अग्रवाल , शैलेंद्र बिष्ट और व्यापार मंडल महामंत्री जगजीत कुकरेजा बताते हैं कि पूरी सड़क दो साल से धंस रही है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में रफ्तार बहुत बढ़ गई है. कम से कम एक फुट तक जमीन नीचे बैठ चुकी है. कई बाइक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और घरों में दरारें लगातार बढ़ रही है.

मसूरी लंढौर बाजार भू धंसाव (ETV Bharat)

अवैध खुदाई और निर्माण पर उठ रही उंगलियां: स्थानीय लोगों के अनुसार, लंढौर बाजार के निचले हिस्से में अवैध खुदाई और अनियोजित निर्माण धंसाव की बड़ी वजह है. लोगों ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ( और प्रशासन से कई बार लिखित शिकायतें कीं, लेकिन किसी विभाग ने कार्रवाई नहीं की, अधिकारी शिकायतें दबाए बैठे हैं. ऐसा स्थानीय लोगों का आरोप है. लोगों का कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो लंढौर बाजार का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है. आने वाले समय में एक बड़ा हादसा हो सकता है.

विशेषज्ञों के अनुसार मसूरी भूकंप क्षेत्र-4 में आता है. ऐसे में धंस रही जमीन किसी भी समय गंभीर रूप ले सकती है. स्थानीय लोग बोले क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? लोगों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में आईआईटी रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट, और कई अन्य एजेंसियों ने लंढौर क्षेत्र का निरीक्षण किया, लेकिन “न तो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई और न ही कोई ठोस कार्रवाई दिखाई दे रही है. लोगों का कहना है कि जोशीमठ की आवाजें मसूरी तक सुनाई दे रही हैं.