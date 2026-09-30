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क्यारकुली भट्टा ग्राम सभा क्षेत्र में फिर होगा चुनाव, नॉमिनेशन शुरू, कैंडिडेट्स का जोश हाई

आशीष रावत ने बताया कि उनकी पत्नी सृष्टि रावत पूर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्य थीं, लेकिन सरकारी विभाग में चयन होने के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. इसके बाद क्षेत्र के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गांव की बेटी और अपने भाई की पत्नी मोनिका रावत को चुनाव मैदान में उतारा गया है. उन्होंने कहा क्षेत्र की जनता और सहसपुर ब्लॉक के 15 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के सहयोग के साथ मोनिका ने नामांकन किया है.समर्थकों की मौजूदगी उनके प्रति लोगों के विश्वास को दर्शाती है.

उन्होंने कहा पूर्व में सृष्टि रावत के कार्यकाल में क्षेत्र के विकास को लेकर जो योजनाएं और वादे किए गए थे, उन्हें उनकी सरकारी सेवा में चयन के कारण पूरा नहीं किया जा सका. अब मोनिका रावत के माध्यम से उन कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा. आशीष रावत ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मोनिका जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरेंगी. इस अवसर पर सहसपुर ब्लॉक प्रमुख अर्चना ने भी मोनिका रावत के नामांकन पर समर्थन जताते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा.