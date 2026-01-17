ETV Bharat / state

विवादों में मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट प्रोजेक्ट, कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं थमा बवाल, जानिये पूरा मामला

पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया इस संबंध में हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं.

MUSSOORIE GEORGE EVEREST PROJECT
विवादों में मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट प्रोजेक्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 17, 2026 at 4:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट में एंट्री फीस पर कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. पर्यटन विभाग ने मजिस्ट्रेट को कोर्ट के आदेश पालन करवाने के लिए लिखा है. साथ ही सख्ताई को लेकर एसएसपी को भी पत्र लिखा गया है.

मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट साइट को रीडेवलप्ड कर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा शुरू किए गए जॉर्ज एवरेस्ट प्रोजेक्ट पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है. स्थानीय लोगों ने जॉर्ज एवरेस्ट में पर्यटन विभाग की गतिविधियों को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की. जिस पर कोर्ट ने मात्र यह कह कर याचिका को निरस्त किया कि पब्लिक रोड पर किसी से कोई टोल ना लिया जाए. उसके अलावा जॉर्ज एवरेस्ट पर्यटन विभाग के प्रोजेक्ट एरिया में म्यूजियम और अन्य जगहों के लिए एंट्री फीस जारी रहेगी. इसके बावजूद भी कुछ स्थानीय लोगों द्वारा लगातार इस मामले पर कोर्ट के आदेश को ना मानते हुए हंगामा किया जा रहा है.

विवादों में मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट प्रोजेक्ट (ETV Bharat)

पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया इस संबंध में हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया दूसरे पक्ष द्वारा कोर्ट में दायर की गई याचिका के बाद कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि जो पब्लिक रोड है वहां पर कोई एंट्री फीस नहीं दी जाएगी, लेकिन, जॉर्ज एवरेस्ट परिसर एंट्रेंस है वहां पर एंट्री फीस ली जाएगी. जिससे जॉर्ज एवरेस्ट प्रोजेक्ट में रेवेन्यू अर्जित किया जा सके. उन्होंने कहा हाईकोर्ट के ऑर्डर में बिंदु संख्या 10 में कहा गया है कि यदि कोई म्यूजियम की तरफ प्रवेश कर रहा है तो उससे एंट्री फीस ली जाएगी.

जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में कोर्ट के आदेशों के बाद भी लगातार कुछ लोगों द्वारा की जा रही अराजकता और जोर जबरदस्ती हंगामा को लेकर पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा इसको लेकर जिला प्रशासन को लिखा गया है. साथ ही कोर्ट के आदेश का पालन करवाने की बात कही गई है. उन्होंने कहा कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कोई बाधा डालता है तो उसको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसे लेकर देहरादून एसएसपी को भी पत्र लिखा गया है. उन्हें उम्मीद है कि पर्यटन विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने और पर्यटन के साथ-साथ सरकार के राजस्व को लेकर किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा नहीं करेगा.

पढ़ें- जॉर्ज एवरेस्ट पार्क में रहेगी एंट्री फीस लेकिन सड़क पर नहीं वसूला जा सकता टोल, पर्यटन विभाग को भी राहत, याचिका खारिज

पढ़ें- मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट टेंडर विवाद, नेता प्रतिपक्ष ने उठाए गंभीर सवाल, विभाग ने दिया जवाब

पढ़ें- कांग्रेस ने जॉर्ज एवरेस्ट टेंडर विवाद को बताया महाघोटाला, पर्यटन मंत्री का मांगा इस्तीफा

TAGGED:

मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट प्रोजेक्ट
मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट प्रोजेक्ट विवाद
जॉर्ज एवरेस्ट प्रोजेक्ट एंट्री फीस
MUSSOORIE GEORGE EVEREST PROJECT
MUSSOORIE GEORGE EVEREST PROJECT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.