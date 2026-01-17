ETV Bharat / state

विवादों में मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट प्रोजेक्ट, कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं थमा बवाल, जानिये पूरा मामला

देहरादून: मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट में एंट्री फीस पर कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. पर्यटन विभाग ने मजिस्ट्रेट को कोर्ट के आदेश पालन करवाने के लिए लिखा है. साथ ही सख्ताई को लेकर एसएसपी को भी पत्र लिखा गया है.

मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट साइट को रीडेवलप्ड कर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा शुरू किए गए जॉर्ज एवरेस्ट प्रोजेक्ट पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है. स्थानीय लोगों ने जॉर्ज एवरेस्ट में पर्यटन विभाग की गतिविधियों को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की. जिस पर कोर्ट ने मात्र यह कह कर याचिका को निरस्त किया कि पब्लिक रोड पर किसी से कोई टोल ना लिया जाए. उसके अलावा जॉर्ज एवरेस्ट पर्यटन विभाग के प्रोजेक्ट एरिया में म्यूजियम और अन्य जगहों के लिए एंट्री फीस जारी रहेगी. इसके बावजूद भी कुछ स्थानीय लोगों द्वारा लगातार इस मामले पर कोर्ट के आदेश को ना मानते हुए हंगामा किया जा रहा है.

विवादों में मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट प्रोजेक्ट (ETV Bharat)

पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया इस संबंध में हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया दूसरे पक्ष द्वारा कोर्ट में दायर की गई याचिका के बाद कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि जो पब्लिक रोड है वहां पर कोई एंट्री फीस नहीं दी जाएगी, लेकिन, जॉर्ज एवरेस्ट परिसर एंट्रेंस है वहां पर एंट्री फीस ली जाएगी. जिससे जॉर्ज एवरेस्ट प्रोजेक्ट में रेवेन्यू अर्जित किया जा सके. उन्होंने कहा हाईकोर्ट के ऑर्डर में बिंदु संख्या 10 में कहा गया है कि यदि कोई म्यूजियम की तरफ प्रवेश कर रहा है तो उससे एंट्री फीस ली जाएगी.