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मसूरी पानी वाले बैंड पर व्यवस्था बेपटरी, घंटों जाम में फंसे लोग, पीपलडाली के पास भी लैंडस्लाइड

मसूरी/टिहरी: मसूरी-देहरादून मार्ग पर पानी वाले बैंड के पास सड़क क्षतिग्रस्त होने के बाद यातायात व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर गई है. सड़क के एक हिस्से के क्षतिग्रस्त होने के बाद लोक निर्माण विभाग ने पहाड़ को काटकर फिलहाल वाहनों की आवाजाही के लिए रास्ता तो बना दिया, लेकिन सड़क संकरी होने के कारण यहां यातायात को वन-वे कर दिया गया है. इसके बावजूद वन-वे यातायात को व्यवस्थित करने के लिए मौके पर न तो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और न ही लोक निर्माण विभाग की ओर से कोई कर्मचारी व्यवस्था संभालने के लिए मौजूद है. नतीजा यह है कि पानी वाले बैंड पर वाहन घंटों जाम में फंस रहे हैं. लोगों को तीन से चार घंटे तक इस छोटे से हिस्से को पार करने में लग रहे हैं.

सबसे गंभीर स्थिति यह है कि जाम का असर अब आम यात्रियों के साथ-साथ आपातकालीन सेवाओं पर भी पड़ने लगा है. स्थानीय लोगों के अनुसार देहरादून से मसूरी और मसूरी से देहरादून आने-जाने वाली एंबुलेंस भी जाम में फंस रही है. मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में देरी का खतरा बना हुआ है. इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से यहां स्थायी यातायात व्यवस्था बनाने के लिए कोई ठोस कदम नजर नहीं आ रहा है.



सड़क बनाई, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था नही: भारी बारिश के बाद पानी वाले बैंड के पास सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. मार्ग को पूरी तरह बंद होने से बचाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने पहाड़ की कटिंग कर वैकल्पिक तौर पर वाहनों के लिए रास्ता तैयार किया. सड़क की स्थिति को देखते हुए फिलहाल यहां वन-वे व्यवस्था लागू की गई, लेकिन सवाल यह है कि जब विभाग को पहले से पता है कि मार्ग बेहद संकरा है और दोनों ओर से वाहनों का दबाव लगातार बना हुआ है, तो यातायात संचालन के लिए मौके पर कर्मचारियों की तैनाती क्यों नहीं की गई?

स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल सड़क को किसी तरह यातायात योग्य बना देना पर्याप्त नहीं है. जब तक क्षतिग्रस्त हिस्से का स्थायी निर्माण नहीं होता, तब तक पुलिस और लोक निर्माण विभाग को संयुक्त रूप से मौके पर रहकर यातायात नियंत्रित करना चाहिए. वर्तमान में स्थिति यह है कि वाहन चालक अपनी सुविधा के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं. देखते ही देखते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग जाती है.

तीन-चार घंटे का सफर, लोगों का छूट रहा धैर्य: स्थानीय निवासियों और नियमित यात्रियों के अनुसार पानी वाले बैंड से कुछ दूरी तय करने में ही तीन से चार घंटे तक लग रहे हैं. मसूरी आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग घंटों वाहनों में बैठे रहने को मजबूर हैं. कई यात्रियों का कहना है कि दिल्ली से देहरादून तक पहुंचने में जहां करीब ढाई घंटे लगते हैं, वहीं देहरादून से मसूरी पहुंचने में पांच से छह घंटे तक का समय लग रहा है. इससे पर्यटकों के साथ ही स्थानीय कारोबारियों, कर्मचारियों और स्कूली बच्चों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है.

15 अगस्त पर उमड़ेगी भीड़, अभी से नहीं चेते तो बिगड़ेंगे हालात: आगामी 15 अगस्त को लेकर मसूरी में बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है. स्वतंत्रता दिवस के आसपास पहाड़ों की रानी में पर्यटकों की आमद बढ़ने से मसूरी-देहरादून मार्ग पर वाहनों का दबाव कई गुना बढ़ जाता है. ऐसे में यदि पानी वाले बैंड पर मौजूदा वन-वे व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं किया गया और क्षतिग्रस्त सड़क का जल्द स्थायी समाधान नहीं हुआ तो जाम की स्थिति और भयावह हो सकती है.