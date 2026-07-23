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मसूरी जाने वालों के लिए जरूरी खबर! रात में बंद रहेगा मसूरी-देहरादून मार्ग, सिर्फ इन्हें मिलेगी अनुमति

मसूरी-देहरादून मार्ग पर राहत, लेकिन खतरा बरकरार, एसडीएम राहुल आनंद बोले-'सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता, रात में सिर्फ आवश्यक वाहनों को मिलेगी अनुमति'

Mussoorie Dehradun Road
मसूरी-देहरादून मार्ग (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 23, 2026 at 9:07 PM IST

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मसूरी: लगातार बारिश और भूस्खलन से प्रभावित मसूरी-देहरादून मार्ग पर फिलहाल राहत मिली है. पानी वाले बैंड क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण 20 जुलाई को क्षतिग्रस्त हुए मार्ग को लोक निर्माण विभाग ने अस्थायी रूप से यातायात के लिए सुचारू कर दिया है. इसके बाद एसडीएम राहुल आनंद ने मार्ग पर वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने के आदेश जारी किए हैं. हालांकि, प्रशासन ने साफ किया है कि क्षेत्र अब भी संवेदनशील बना हुआ है और सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाएगी. वहीं, मसूरी-देहरादून मार्ग रात को बंद रहेगा. सिर्फ आवश्यक वाहनों को अनुमति मिलेगी.

मसूरी उप जिला मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने कहा कि आमजन की सुरक्षा प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है. मार्ग पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस व संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. उन्होंने बताया कि पानी वाले बैंड क्षेत्र में पहाड़ी से मलबा आने और सड़क को नुकसान पहुंचने के बाद मार्ग को एहतियातन बंद किया गया था. ताकि, किसी प्रकार की जनहानि न हो. अब लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क को अस्थायी रूप से सुरक्षित बनाकर यातायात के लिए खोला गया है.

रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक सिर्फ इन वाहनों को मिलेगी आवाजाही की अनुमति: प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, मसूरी कोतवाली और राजपुर थाना पुलिस को मार्ग पर तीनों पालियों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस यातायात संचालन के साथ-साथ संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी भी करेगी. वहीं, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक केवल अति आवश्यक वाहनों को ही इस मार्ग से गुजरने की अनुमति होगी. इस दौरान पुलिस की ओर से सघन चेकिंग भी की जाएगी.

Mussoorie Dehradun Road
मलबा हटाती जेसीबी मशीन (फोटो- ETV Bharat)

एसडीएम राहुल आनंद ने कहा कि मौसम की स्थिति और पहाड़ी क्षेत्रों की संवेदनशीलता को देखते हुए लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए. यदि कहीं भी भूस्खलन या मलबा आने की सूचना मिलती है, तो संबंधित विभाग तत्काल कार्रवाई करेगा. उन्होंने लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भी निर्देश दिए हैं कि मार्ग को स्थायी रूप से सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कार्य जारी रखें. किसी भी अवरोध की स्थिति में तत्काल सड़क खोलने की कार्रवाई करें.

गौर हो कि पिछले कुछ दिनों से मसूरी-देहरादून मार्ग पर लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं. विशेष रूप से पानी वाले बैंड क्षेत्र प्रशासन और यात्रियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. ऐसे में सड़क खुलने से स्थानीय लोगों, पर्यटकों और व्यापारियों को राहत जरूर मिली है, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा.

Mussoorie Dehradun Road
मसूरी-देहरादून मार्ग का हाल (फोटो- ETV Bharat)

मसूरी जेपी बैंड के पास मलबा आने से रोड बंद: मसूरी-देहरादून मार्ग पर जेपी बेंड के पास एक बार फिर भारी मात्रा में मलबा आने से यातायात बाधित हो गया. लगातार बारिश के बीच सड़क पर फैले मलबे ने न केवल वाहनों की रफ्तार थाम दी, बल्कि प्रशासनिक निगरानी और निर्माण कार्यों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि लंबे समय से जारी लापरवाही का नतीजा है.

बता दें कि गुरुवार यानी 23 जुलाई को हुई बारिश के बाद जेपी बेंड के पास पहाड़ी ढलान से भारी मात्रा में मलबा मुख्य सड़क पर आ गया, जिससे मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की टीम ने जेसीबी मशीनों को मौके पर भेजकर मलबा हटाने का कार्य शुरू किया और यातायात को सुचारु करने के प्रयास किए.

Mussoorie Dehradun Road
नीचे से दरक रही जमीन (Mussoorie Dehradun Road)

स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सड़क किनारे चल रहे बड़े निर्माण कार्यों से निकला मलबा लंबे समय से नियमों को ताक पर रखकर ढलानों पर डाला जा रहा था. इस संबंध में कई बार राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन को शिकायतें भी की गईं, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

लोगों का कहना है कि यदि शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता तो आज मुख्य सड़क पर मलबा आने की नौबत नहीं आती. अब जब मार्ग प्रभावित हो गया है, तब विभागीय टीमें राहत कार्य में जुटी हैं. बार-बार मलबा आने और सड़क बंद होने से स्थानीय व्यापार, होटल व्यवसाय और आम यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई पर्यटक घंटों जाम में फंसे रहे, जबकि स्थानीय लोगों को आवश्यक कार्यों के लिए देहरादून आने-जाने में परेशानी झेलनी पड़ी.

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मसूरी-देहरादून मार्ग पर नासूर बना यह पैच (फोटो- ETV Bharat)

स्थानीय निवासी संजीव कवि और इसरार अहमद का मानना है कि मानसून के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में अनियोजित मलबा डंपिंग भूस्खलन और सड़क अवरोध की घटनाओं को बढ़ावा देती है. यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगी तो आने वाले दिनों में बड़े हादसों का खतरा भी बढ़ सकता है. फिलहाल, सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है.

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