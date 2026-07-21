मसूरी देहरादून मार्ग खुला, जाम बना मुश्किल, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
रविवार को भारी बारिश के बाद पानी वाले मोड़ पर सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया था.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 21, 2026 at 7:37 PM IST
मसूरी: पानी वाले मोड़ पर हुए भूस्खलन के बाद भले ही मसूरी-देहरादून मार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया हो, लेकिन इस पूरी घटना ने पहाड़ों में सड़क निर्माण, जल निकासी व्यवस्था और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. सड़क खुलने के बाद राहत की सांस लेने की उम्मीद कर रहे लोगों को घंटों लंबे जाम ने परेशान कर दिया. कई वाहन चालक डेढ़ से दो घंटे तक सड़क पर फंसे रहे, जबकि कुछ स्थानों पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया.
रविवार को भारी बारिश के बाद पानी वाले मोड़ पर सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया था. स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि प्रशासन को मसूरी-देहरादून मार्ग पूरी तरह बंद करना पड़ा. लोक निर्माण विभाग ने दिन-रात मशक्कत कर मलबा हटाया. सोमवार को छोटे वाहनों के लिए मार्ग बहाल किया, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है.
जाम ने बढ़ाई यात्रियों की मुश्किलें: सड़क खुलने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में वाहन मार्ग पर पहुंच गए. संकरी सड़क और एकतरफा यातायात के कारण लंबा जाम लग गया. कई यात्रियों ने सोशल मीडिया और स्थानीय समूहों में जानकारी साझा करते हुए बताया कि वे डेढ़ घंटे से अधिक समय तक जाम में फंसे रहे. लोगों का कहना है कि कुछ वाहन चालकों द्वारा दो और तीन लाइनें बनाकर आगे निकलने की कोशिश ने हालात और खराब कर दिए.
सड़क धंसी तो उठे निर्माण गुणवत्ता पर सवाल: घटना के बाद स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. उनका कहना है कि पिछले वर्ष आपदा के बाद इस क्षेत्र में सड़क और सुरक्षा कार्यों पर लाखों रुपये खर्च किए गए थे, लेकिन पहली बड़ी बारिश में ही सड़क का हिस्सा धंस गया. लोगों ने मांग की है कि पूरे मामले की तकनीकी जांच कराई जाए.
क्या बंद नालियां बनीं आपदा की वजह? स्थानीय लोगों का मानना है कि समस्या की जड़ केवल बारिश नहीं, बल्कि वर्षों से उपेक्षित ड्रेनेज व्यवस्था भी है. उनका कहना है कि अधिकांश कल्वर्ट और नालियां बंद पड़ी हैं. जिससे बरसाती पानी सीधे सड़क और पहाड़ी ढलानों को कमजोर कर रहा है. लोगों का आरोप है कि हर साल आपदा के बाद मरम्मत तो होती है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता.
वैकल्पिक मार्ग भी बने परेशानी: मुख्य मार्ग बंद होने पर वाहन किमाड़ी मार्ग की ओर मुड़े, लेकिन वहां भी मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ. जेसीबी की मदद से रास्ता खोलना पड़ा. इससे साफ हो गया कि आपदा की स्थिति में मसूरी के पास अभी भी मजबूत वैकल्पिक यातायात व्यवस्था का अभाव है.
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