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मसूरी-देहरादून मार्ग पर भारी भूस्खलन, दो जगहों पर हुआ लैंडस्लाइड, वाहनों की लगी लंबी कतार

मसूरी: राजधानी देहरादून समेत उत्तराखंड के कई जिलों में रविवार सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है. बारिश के कारण न सिर्फ पहाड़ बल्कि मैदानी इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रखा है. सबसे ज्यादा मुश्किल पहाड़ी रास्तों पर सफर करने वाले लोगों को हो रही है. देहरादून-मसूरी मार्ग एक बार फिर से बारिश के कारण बांधित हो गया.

पानी वाले बैंड के पास हुआ भूस्खलन: फिलहाल जो जानकारी सामने आया है, उसके अनुसार सोमवार शाम को पानी वाले बैंड के पास देहरादून-मसूरी मार्ग पर लैंडस्लाइड हो गया. लैंडस्लाइड के कारण पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया, जिससे मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया. सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है.

गलोगी धार के पास भी लैंडस्लाइड हुआ: वहीं पानी वाले बैंड के अलावा गलोगी धार के पास भी भारी भूस्खलन होने से सड़क पर मलबा और बड़े बोल्डर आ गए है, जिस कारण यहां भी यातायात प्रभावित हुआ. मार्ग बंद होने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. ऐसे में यात्रियों व स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. कई वाहन जाम में फंस गए, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई.