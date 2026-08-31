मसूरी-देहरादून मार्ग पर भारी भूस्खलन, दो जगहों पर हुआ लैंडस्लाइड, वाहनों की लगी लंबी कतार
फिलहाल जो जानकारी सामने आया है, उसके अनुसार मसूरी से देहरादून के बीच मार्ग पर दो जगहों पर भूस्खलन हुआ है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 31, 2026 at 6:44 PM IST
मसूरी: राजधानी देहरादून समेत उत्तराखंड के कई जिलों में रविवार सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है. बारिश के कारण न सिर्फ पहाड़ बल्कि मैदानी इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रखा है. सबसे ज्यादा मुश्किल पहाड़ी रास्तों पर सफर करने वाले लोगों को हो रही है. देहरादून-मसूरी मार्ग एक बार फिर से बारिश के कारण बांधित हो गया.
पानी वाले बैंड के पास हुआ भूस्खलन: फिलहाल जो जानकारी सामने आया है, उसके अनुसार सोमवार शाम को पानी वाले बैंड के पास देहरादून-मसूरी मार्ग पर लैंडस्लाइड हो गया. लैंडस्लाइड के कारण पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया, जिससे मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया. सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है.
गलोगी धार के पास भी लैंडस्लाइड हुआ: वहीं पानी वाले बैंड के अलावा गलोगी धार के पास भी भारी भूस्खलन होने से सड़क पर मलबा और बड़े बोल्डर आ गए है, जिस कारण यहां भी यातायात प्रभावित हुआ. मार्ग बंद होने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. ऐसे में यात्रियों व स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. कई वाहन जाम में फंस गए, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई.
लोक निर्माण विभाग सड़क खोलने में जुटा: सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से पानी वाले बैंड सहित पावर हाउस के पास सड़क पर आए मलबे और बड़े पत्थरों को हटाने का काम शुरू किया. वहीं सड़क पर गिरे पेड़ को फायर सर्विस की टीम ने काटकर हटाया. विभागीय टीमों की ओर से मार्ग को जल्द यातायात के लिए सुचारु करने का प्रयास किया जा रहा है.
मसूरी-देहरादून मार्ग पर बारिश के दौरान लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आने से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि संवेदनशील स्थानों पर स्थायी सुरक्षा उपाय किए जाने जरूरी हैं, ताकि बारिश के दौरान बार-बार मार्ग बंद होने और जाम की समस्या से लोगों को राहत मिल सके.
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