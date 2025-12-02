ETV Bharat / state

अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर MDDA का बड़ा एक्शन, 50 बीघा से ज्यादा भूमि कराई मुक्त, दो कंस्ट्रक्शन सील

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ने देहरादून में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की.

Action against illegal plotting
अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर MDDA का बड़ा एक्शन (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 2, 2025 at 10:06 PM IST

देहरादून: मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी है. प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर, शिमला बाईपास समेत कई इलाकों में बीते दिनों महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई, जिनमें बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग शामिल रहे. वहीं मंगलवार को एमडीडीए की टीम ने शहर में तीन अलग-अलग जगहों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की.

मंगलवार को एमडीडीए ने छरबा इंटर कॉलेज रोड पर करीब 50 से 60 बीघा भूमि में की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की. मौके पर अवैध रूप से काटी गई सड़कों और गैर-कानूनी रूप से विकसित हो रहे प्लॉटों को ध्वस्त कर दिया गया. कार्रवाई के दौरान अवर अभियंता, सुपरवाइजर टीम और पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा. प्राधिकरण टीम ने स्पष्ट कर दिया कि बिना स्वीकृत नक्शे, बिना लेआउट अनुमोदन और नियमों के विपरीत होने वाली किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या निर्माण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर MDDA का बड़ा एक्शन (PHOTO-ETV Bharat)

वहीं दूसरी जगह एमडीडीए की टीम ने शिमला बाईपास रोड स्थित बालाजी एन्क्लेव में दो अलग-अलग अवैध निर्माणों को सील किया. किए जा रहे अवैध निर्माण पर प्राधिकरण की टीम ने सीलिंग की कार्रवाई पूरी की. वहीं अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई करते हुए भवनों को सील किया गया.

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण शहर के नियोजित विकास के लिए पूर्ण कड़ाई से कार्य कर रहा है. साथ ही स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनाइजर, अनधिकृत निर्माणकर्ता और बिना अनुमति भूमि काटने वालों पर निरंतर और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. अपील की कि जनता किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या निर्माण शुरू करने से पहले प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें, जिससे उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की जटिलता का सामना न करना पड़े. साथ ही भूखंड या प्लॉट खरीदने से पहले नागरिक प्राधिकरण की वेबसाइट या कार्यालय से उसकी वैधता अवश्य जांच लें. साथ ही यदि कहीं भी अवैध प्लॉटिंग या बिना स्वीकृति निर्माण दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत एमडीडीए को दें.

