ETV Bharat / state

ऋषिकेश में MDDA की बड़ी कार्रवाई, एक बिल्डिंग समेत दो अवैध प्लॉटिंग को किया ध्वस्त

ऋषिकेश में अतिक्रमण हटाती जेसीबी ( Photo- ETV Bharat )

ऋषिकेश: मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने गुरुवार को ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध निर्माण और बिना नक्शा पास कराए विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की है. प्राधिकरण की टीम ने एक बहुमंजिला इमारत को सील करने के साथ ही करीब 11 बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लाटिंग को जमींदोज कर दिया. ऋषिकेश में MDDA की बड़ी कार्रवाई: MDDA (Mussoorie-Dehradun Development Authority) की टीम ने पशुलोक निर्मल बाग की गली नंबर 10 में बनाए जा रहे एक बहुमंजिला भवन पर छापा मारा. बिना स्वीकृत मानचित्र के हो रहे इस निर्माण को मौके पर ही सील कर दिया गया. इस कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज और अवर अभियंता पूनम सकलानी समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा. ऋषिकेश में MDDA की कार्रवाई (Photo- ETV Bharat)