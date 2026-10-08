मसूरी कब्रिस्तान भूमि विवाद मामला, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए क्या कुछ हुआ
मसूरी कब्रिस्तान भूमि विवाद मामले को नैनीताल हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 8, 2026 at 7:10 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी नगर पालिका के क्षेत्र के अंतर्गत स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान से जुड़ी भूमि विवाद के खिलाफ दायर याचिका याचिका पर सुनवाई की. मामले को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में जाने की छूट दी है. साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दो सप्ताह तक संबंधित संपत्ति की प्रकृति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए.
वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. मामले के अनुसार अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने इस मामले को उच्च न्यायलय में चुनौती दी. याचिका में कहा गया कि मसूरी नगर में एक कब्रिस्तान है. राज्य सरकार उस संपत्ति की प्रकृति बदलने का प्रयास कर रही है. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को ऐतिहासिक मुस्लिम कब्रिस्तान के मौजूदा स्वरूप, चरित्र और स्थिति को बनाए रखने तथा संपत्ति पर आगे कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया जाए.
प्रतिवादियों, उनके अधिकारियों और प्रतिनिधियों को आगे किसी भी तरह के ध्वस्तीकरण, बेदखली, खुदाई, निर्माण, बदलाव या अतिक्रमण से रोका जाए. 11 जून 2026 के नोटिस/आदेश (नोटिस संख्या 615/KAR/2026-27) को निरस्त किया जाए और वक्फ संपत्ति पर की गई तोड़फोड़ को अवैध घोषित किया जाए.
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैरवी की. उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद शफी ने दलील दी कि याचिकाकर्ता जिस विवाद को उठा रहा है, उसका निस्तारण वक्फ अधिनियम की धारा 83 के तहत केवल वक्फ ट्रिब्यूनल ही कर सकता है. इस पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि याचिकाकर्ता को ट्रिब्यूनल जाने में कोई आपत्ति नहीं है, हालांकि उसे कुछ सीमित संरक्षण दिया जा सकता है।