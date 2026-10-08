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मसूरी कब्रिस्तान भूमि विवाद मामला, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए क्या कुछ हुआ

उत्तराखंड हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी नगर पालिका के क्षेत्र के अंतर्गत स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान से जुड़ी भूमि विवाद के खिलाफ दायर याचिका याचिका पर सुनवाई की. मामले को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में जाने की छूट दी है. साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दो सप्ताह तक संबंधित संपत्ति की प्रकृति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए.

वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. मामले के अनुसार अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने इस मामले को उच्च न्यायलय में चुनौती दी. याचिका में कहा गया कि मसूरी नगर में एक कब्रिस्तान है. राज्य सरकार उस संपत्ति की प्रकृति बदलने का प्रयास कर रही है. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को ऐतिहासिक मुस्लिम कब्रिस्तान के मौजूदा स्वरूप, चरित्र और स्थिति को बनाए रखने तथा संपत्ति पर आगे कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया जाए.