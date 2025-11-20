ETV Bharat / state

मसूरी में शुरू हुई केक मिक्सिंग सेरेमनी, जोरों पर क्रिसमस और नए साल की तैयारियां

क्रिसमस के लिए बनाये जा रहे विशेष केक में सूखे मेवे व विभिन्न शराब का मिक्सर तैयार किया गया है.

MUSSOORIE CAKE MIXING CEREMONY
मसूरी में शुरू हुई केक मिक्सिंग सेरेमनी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 20, 2025 at 1:39 PM IST

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में क्रिसमस और नए साल की तैयारियां शुरू हो गई हैं. ठंड की दस्तक के साथ ही शहर के प्रमुख होटलों में पारंपरिक केक मिक्सिंग समारोह का दौर चल पड़ा है. यही वह रस्म है जो त्योहारों की खुशियों का आधिकारिक आगाज मानी जाती है.

जेपी रेजीडेंसी मैनर, बार्लाेगंज में आयोजित वार्षिक केक मिक्सिंग समारोह में मेहमानों, शहर के साहित्यकारों और स्थानीय गणमान्यों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. एग्ज़ीक्यूटिव शेफ तनुज नैयर तनुज नैयर ने मेहमानों को परंपरागत तरीके से ब्लैक करंट, खुबानी, रम में भीगे अंजीर, किशमिश, डेट्स, कैंडिड ऑरेंज पील, अदरक, टट्टी-फ्रूटी, सूखी चेरी, कैंडिड कद्दू और रमदृब्रांडी का मिश्रण तैयार कराया. शेफ तानुज ने बताया “क्रिसमस केक केवल मिठाई नहीं, बल्कि महीनों की तैयारी और खुशियों का प्रतीक है। केक मिक्सिंग समारोह इसी उत्सव भावना का स्वागत है”.

सर्दियों की धूप और खुली लॉन में आयोजित इस समारोह में मेहमानों ने एग्ज़ीक्यूटिव शेफ तनुज नैयर के निर्देशन में काजू, सुल्ताना, बादाम फ्लेक्स, प्रून्स, मसाले, दालचीनी, जायफल, अदरक पाउडर, और डार्कदृव्हाइट रम व रेडदृव्हाइट वाइन की सुगंध से भरी सामग्री को मिलाया. एग्ज़ीक्यूटिव शेफ तनुज नैयर ने बताया यह मिश्रण हफ्तों तक सहेजकर रखा जाता है. जिससे क्रिसमस के खास रम केक में अनोखी खुशबू और स्वाद आता है.

कार्यक्रम में जेपी रेजीडेंसी मैनर के जनरल मैनेजर पीयूष कपूर ने कहा क्रिसमस लोगों को जोड़ता है. केक मिक्सिंग सदियों से निभाई जा रही परंपरा है. इसमें शामिल होना अपने आप में एक उत्सव है. उन्होंने कहा होटल प्रबंधन ने काफी पुरानी परंपरा को निभाते हुए केक मिक्सिंग का आयोजन हुआ. उन्होने कहा दिसंबर में क्रिसमस और नए साल के स्वागत के लिए विशेष कार्यक्रम और पैकेज भी तैयार किए जा रहे हैं.

मसूरी पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष ओपी उनियाल ने कहा ठंडी हवाओं, कारोल्स की मधुर धुन, और सूखे मेवों, मसालों की महक के बीच आयोजित केक मिक्सिंग समारोह ने मसूरी में त्योहारों की शुरुआत को बेहद खास बना दिया है. कह सकते हैं कि मसूरी अब पूरी तरह त्योहारों की खुशबू से महक उठा है. क्रिसमस और नए साल के जश्न का काउंटडाउन शुरू हो चुका है.

