खतरे की जद में मसूरी का 15 फीसदी हिस्सा, वैज्ञानिक अध्ययन में बड़ा खुलासा, पढ़िये डिटेल

मसूरी: उत्तराखंड की “पहाड़ों की रानी” कही जाने वाली मसूरी अब सुंदरता के साथ-साथ भय का प्रतीक भी बनती जा रही है. 15 सितंबर को हुई भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं ने वैज्ञानिकों के उस हालिया अध्ययन को सच साबित कर दिया है जिसमें चेतावनी दी गई थी कि मसूरी का एक बड़ा हिस्सा अब भूस्खलन के अत्यधिक खतरे वाले क्षेत्र में आ चुका है. यह खुलासा देश के प्रमुख अनुसंधान केंद्र वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के विस्तृत अध्ययन में हुआ है.

यह अध्ययन “पृथ्वी प्रणाली विज्ञान पत्रिका जनरल ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस में प्रकाशित हुआ है. इसे वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीकों की मदद से तैयार किया है. इस अध्ययन में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), उपग्रह चित्र, और आँकड़ों पर आधारित विश्लेषण (सांख्यिकीय विधियां) का उपयोग कर भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र तैयार किया गया. वैज्ञानिकों ने ढलानों की दिशा, मिट्टी की बनावट, चट्टानों के प्रकार, भूमि उपयोग, जल निकासी प्रणाली और वर्षा के पैटर्न जैसे कई तत्वों का विश्लेषण किया. अध्ययन के प्रमुख बातें हैं कि मसूरी और उसके आसपास का 15 प्रतिशत क्षेत्र अत्यधिक खतरे (उच्च जोखिम) में है। 29 प्रतिशत क्षेत्र मध्यम खतरे वाले हिस्से में आता है. 56 प्रतिशत क्षेत्र कम या बहुत कम खतरे की श्रेणी में है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अध्ययन मसूरी ही नहीं, बल्कि पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए चेतावनी की घंटी है. अध्ययन के अनुसार, मसूरी की ढलानें क्रोल चूना-पत्थर नामक चट्टानों से बनी हैं, जो बेहद भंगुर (फटी हुई और कमजोर) हैं. वाडिया संस्थान के एक वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉ एससी वैदेस्वरन ने बताया इन ढलानों का झुकाव कई जगहों पर 60 डिग्री से भी अधिक है. जिससे थोड़ी सी बारिश या भूकंपीय हलचल से भी मिट्टी खिसक जाती है. उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि खतरे का कारण केवल प्राकृतिक नहीं है बिना योजना के निर्माण, सड़क कटाई और जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने ढलानों को अस्थिर बना दिया है.