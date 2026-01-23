ETV Bharat / state

धार में नमाज को लेकर गहराया गतिरोध, कलेक्टर बोले- शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई नमाज

मुस्लिम पक्ष ने धार जिला प्रशासन पर लगाए मनमानी करने के आरोप ( ETV Bharat )