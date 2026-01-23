ETV Bharat / state

धार में नमाज को लेकर गहराया गतिरोध, कलेक्टर बोले- शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई नमाज

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मुस्लिम पक्ष के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक भोजशाला परिसर में ही करनी थी नमाज की व्यवस्था.

Namaz in Bhojshala
मुस्लिम पक्ष ने धार जिला प्रशासन पर लगाए मनमानी करने के आरोप (ETV Bharat)
धार: सुप्रीम कोर्ट द्वारा भोजशाला में वसंत पंचमी पर पूजा और नमाज दोनों के निर्देश के बावजूद मुस्लिम पक्ष ने धार जिला प्रशासन और पुलिस पर मनमानी करने के आरोप लगाए हैं. इस मामले में समाज के कुछ लोगों ने एक वीडियो वायरल करके नमाज नहीं पढ़ पाने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने धार जिला प्रशासन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के आरोप भी लगाए हैं.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार को जारी किए गए आदेश के अनुसार धार जिला प्रशासन को मुस्लिम पक्ष के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक भोजशाला परिसर में ही नमाज की व्यवस्था करनी थी. इसको लेकर धार कलेक्टर प्रियंक मिश्र ने स्पष्ट किया था कि पूजा और नमाज के लिए अलग-अलग स्थान के साथ एंट्री और एग्जिट होगा. इतना ही नहीं मुस्लिम पक्ष के जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आएंगे उन्हें बाकायदा परिचय पत्र भी जारी किया जाएगा.

मुस्लिम पक्ष के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक भोजशाला परिसर में ही करनी थी नमाज की व्यवस्था

इसके बाद करीब 15 से 20 लोगों को नमाज पढ़ने के लिए कल रात को ही बुलाया गया था. लिहाजा मुस्लिम पक्ष के 15 लोग नमाज पढ़ने के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ आए थे. आज सुबह से भोजशाला परिसर में दिन भर पूजा हुई. वहीं जब दोपहर 1 बजे नमाज पढ़ने की बारी आई तो प्रशासन ने नमाज की पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखते हुए अपने स्तर पर नमाज पढ़वाने की व्यवस्था की. इसके बाद कुछ लोगों को नमाज पढ़वाई गई.

भोजशाला में नमाज को लेकर मुस्लिम पक्ष ने धार जिला प्रशासन पर लगाए मनमानी करने के आरोप

इधर मुस्लिम पक्ष के कुछ अन्य लोगों ने अपने पक्ष में वीडियो वायरल करके आरोप लगाया कि जिला प्रशासन और पुलिस की मनमानी के कारण वे निर्धारित समय में नमाज नहीं पढ़ पाए. प्रशासन ने जिन लोगों से नमाज पढ़वाई वह संभवत: डमी नमाज थी. उन्होंने बताया नमाज के नाम पर उन्हें एक स्थान पर लाकर बंद कर दिया गया. फिर भोजशाला के एक अन्यत्र स्थान पर 3 बजे नमाज पढ़ने के लिए कहा गया.

इधर इस बात की खबर जैसे ही धार के गुलमोहर कॉलोनी और आसपास के इलाकों में फैली, मुस्लिम पक्ष के लोग कॉलोनी की सड़कों पर नारेबाजी करते हुए विरोध पर उतर आए. बड़ी संख्या में महिलाएं नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरीं जिन्होंने पुलिस-प्रशासन पर उनके साथ धोखा करने का आरोप लगाया.

इधर इस मामले में ईटीवी भारत ने जब एसडीएम रोशनी पाटीदार से चर्चा की तो उनका कहना था कि इस मामले में वह कोई भी कमेंट नहीं करना चाहती हैं. उन्होंने कहा, जिस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है यह सच नहीं है क्योंकि मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों ने सहयोग करते हुए नमाज अता की है.

धार कलेक्टर ने कहा, शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई नमाज

धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से पुष्टि करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बसंत पंचमी पर हिंदू समुदाय का कार्यक्रम एवं मुस्लिम समाज द्वारा नियत स्थान पर शांतिपूर्ण रूप से नमाज संपन्न होने की बात कही है. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का शब्दश: पालन किया गया है. शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की अफवाह फैलाना अथवा भ्रामक जानकारी देना शहर की शांति व्यवस्था के संदर्भ में उचित नहीं है.

