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गाय को राष्ट्रमाता और राष्ट्रपशु घोषित करने की मांग, जयपुर में मुस्लिम युवाओं ने निकाली 'गाय सम्मान यात्रा'

युवाओं ने गौ तस्करी, गौ हत्या पर प्रभावी रोक, गौ संरक्षण के सख्त कानून और गौशाला विकास के लिए विशेष योजनाओं की मांग भी की.

Former Minister Khachariyawas Joins 'Gau Samman Yatra'
'गाय सम्मान यात्रा' में शामिल पूर्व मंत्री खाचरियावास (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 31, 2026 at 7:59 PM IST

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Updated : May 31, 2026 at 8:32 PM IST

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जयपुर: गाय को राष्ट्रमाता और राष्ट्रपशु घोषित करने की मांग लेकर रविवार को जयपुर में मुस्लिम युवा सड़कों पर उतरे. लंकापुरी स्टैंड से कावटिया सर्किल तक पैदल मार्च निकाला गया. 'गाय सम्मान यात्रा' नाम से यात्रा में गौ संरक्षण और गोवंश की सुरक्षा के समर्थन में नारे लगाए. इस दौरान पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास और कई पूर्व पार्षद मौजूद थे.

सड़कों पर उतरे मुस्लिम युवा : गाय भारतीय संस्कृति, कृषि और ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण आधार रही है. विभिन्न समुदायों के लोग गाय के संरक्षण और सम्मान को सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानते हैं. इसी भावना के साथ केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रपशु घोषित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग लेकर मुस्लिम युवा सड़कों पर उतरे. उन्होंने गौ तस्करी और गौ हत्या पर प्रभावी रोक लगाने, गौ संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने और गौशालाओं के विकास के लिए विशेष योजनाएं संचालित करने की मांग भी की.

किसने क्या कहा, सुनिए.... (ETV Bharat Jaipur)

गाय सम्मान यात्रा समिति के सदस्य आफताब गौराण ने बताया कि इस संबंध में सोमवार को जयपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा. उन्होंने कहा कि गाय के नाम पर होने वाली राजनीति समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि गाय करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है. उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न राज्यों में गोवंश को लेकर दिए जाने वाले राजनीतिक बयानों से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं. सरकारों को राजनीति से ऊपर उठकर गौ संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.

पढ़ें: ईद उल अजहा का उल्लास: गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग, मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन

पूर्व मंत्री खाचरियावास का आरोप: यात्रा में शामिल प्रदेश के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा- हजारों मुस्लिम युवा 'हिंदुस्तान जिंदाबाद' और 'गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो' जैसे नारे लगा रहे हैं. देश में सभी धर्मों और समुदायों को जोड़ने वाली भावना को मजबूत करने की आवश्यकता है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गाय को लेकर बीजेपी के नेताओं की ओर से अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता.

Muslim youths raised slogans in support of cow protection
गोवंश की सुरक्षा के समर्थन में नारे लगाए मुस्लिम युवा (ETV Bharat Jaipur)

...तो सीएम आवास का घेराव: पार्षद अजहरुद्दीन ने कहा कि देशभर में गाय के नाम पर राजनीति की जाती रही है, लेकिन अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है. उन्होंने कहा कि गाय करोड़ों भारतीयों की आस्था का विषय है. इसी सम्मान को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे हैं. गोवंश की हत्या पर रोक लगाने और गाय को राष्ट्रपशु-राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए ये अभियान आगे भी जारी रहेगा. आने वाले समय में पूरे राजस्थान में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे. जरूरत पड़ी तो सीएम आवास का घेराव भी किया जाएगा.

पढ़ें: मक्का में गाय और ऊंट की कुर्बानी पर क्यों लगाया गया बैन? पढ़ें, ETV की ग्राउंड रिपोर्ट

Last Updated : May 31, 2026 at 8:32 PM IST

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