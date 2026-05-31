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गाय को राष्ट्रमाता और राष्ट्रपशु घोषित करने की मांग, जयपुर में मुस्लिम युवाओं ने निकाली 'गाय सम्मान यात्रा'

जयपुर: गाय को राष्ट्रमाता और राष्ट्रपशु घोषित करने की मांग लेकर रविवार को जयपुर में मुस्लिम युवा सड़कों पर उतरे. लंकापुरी स्टैंड से कावटिया सर्किल तक पैदल मार्च निकाला गया. 'गाय सम्मान यात्रा' नाम से यात्रा में गौ संरक्षण और गोवंश की सुरक्षा के समर्थन में नारे लगाए. इस दौरान पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास और कई पूर्व पार्षद मौजूद थे.

सड़कों पर उतरे मुस्लिम युवा : गाय भारतीय संस्कृति, कृषि और ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण आधार रही है. विभिन्न समुदायों के लोग गाय के संरक्षण और सम्मान को सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानते हैं. इसी भावना के साथ केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रपशु घोषित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग लेकर मुस्लिम युवा सड़कों पर उतरे. उन्होंने गौ तस्करी और गौ हत्या पर प्रभावी रोक लगाने, गौ संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने और गौशालाओं के विकास के लिए विशेष योजनाएं संचालित करने की मांग भी की.

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गाय सम्मान यात्रा समिति के सदस्य आफताब गौराण ने बताया कि इस संबंध में सोमवार को जयपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा. उन्होंने कहा कि गाय के नाम पर होने वाली राजनीति समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि गाय करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है. उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न राज्यों में गोवंश को लेकर दिए जाने वाले राजनीतिक बयानों से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं. सरकारों को राजनीति से ऊपर उठकर गौ संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.