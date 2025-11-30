ETV Bharat / state

बस्ती में किशोरी के घर बारात लेकर पहुंचा मुस्लिम युवक गिरफ्तार; शादी में हुई थी दोनों की मुलाकात, FIR दर्ज

बस्ती : जिले के परशुरामपुर थाना क्षेत्र में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. दो दिन पहले एक गांव में दलित परिवार की नाबालिग बेटी से शादी करने के विशेष समुदाय का युवक बारात लेकर पहुंच गया. मामले की जानकारी होते ही गांव में हंगामा हो गया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक समेत कई लोगों को हिरासत में लिया. पुलिस जांच में पता चला कि लड़की नाबालिग है. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

एसपी अभिनंदन ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



एसपी के मुताबिक, दो दिन पहले थाना परसुरामपुर में एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें एक लड़का और एक लड़की शादी कर रहे थे. शादी को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति की थी. सूचना मिली कि दो समुदायों के बीच में शादी हो रही है और गलत ढंग से हो रही है. किशोरी नाबालिग है. जिसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची. पूरे प्रकरण की जांच की गई. प्रथम दृष्टया लड़की के मां-पिता से बात करने पर पता चला कि वह नाबालिग है, इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है. युवक को पूछताछ के लिये हिरासत में लिया गया है.