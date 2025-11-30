बस्ती में किशोरी के घर बारात लेकर पहुंचा मुस्लिम युवक गिरफ्तार; शादी में हुई थी दोनों की मुलाकात, FIR दर्ज
एसपी अभिनंदन ने बताया कि जांच में किशोरी के नाबालिग होने की पुष्टि हुई है. कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 8:15 PM IST|
Updated : November 30, 2025 at 8:45 PM IST
बस्ती : जिले के परशुरामपुर थाना क्षेत्र में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. दो दिन पहले एक गांव में दलित परिवार की नाबालिग बेटी से शादी करने के विशेष समुदाय का युवक बारात लेकर पहुंच गया. मामले की जानकारी होते ही गांव में हंगामा हो गया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक समेत कई लोगों को हिरासत में लिया. पुलिस जांच में पता चला कि लड़की नाबालिग है. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
एसपी के मुताबिक, दो दिन पहले थाना परसुरामपुर में एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें एक लड़का और एक लड़की शादी कर रहे थे. शादी को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति की थी. सूचना मिली कि दो समुदायों के बीच में शादी हो रही है और गलत ढंग से हो रही है. किशोरी नाबालिग है. जिसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची. पूरे प्रकरण की जांच की गई. प्रथम दृष्टया लड़की के मां-पिता से बात करने पर पता चला कि वह नाबालिग है, इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है. युवक को पूछताछ के लिये हिरासत में लिया गया है.
पुलिस के मुताबिक, जांच में पता चला कि आरोपी युवक साजिद और किशोरी की मुलाकात एक विवाह समारोह के दौरान हुई थी. जिसके बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ीं. दो दिन पहले आरोपी युवक साजिद बारात लेकर किशोरी के घर पहुंच गया. जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. जानकारी होने के बाद विश्व हिंदू महासंघ के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता तुरंत मौके पर पहुंच गए.
उनका आरोप था कि यह सामान्य विवाह नहीं है. उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम युवक द्वारा किशोरी से शादी करना धर्म परिवर्तन की साजिश का हिस्सा है. कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने आरोपी युवक और उसके कुछ बारातियों को हिरासत में ले लिया.
इस मामले पर एसपी अभिनंदन ने बताया कि शिकायत मिली थी, कुछ हिंदू संगठनों ने भी इस विवाह का विरोध किया. जांच में पता चला है कि लड़की नाबालिग है, जिस वजह से कानूनी रूप से यह शादी जायज नहीं हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे प्रकरण की बारीकी से जांच कर रही है. गांव में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है. वहीं धर्म परिवर्तन और जबरिया शादी करने के आरोप में लड़के साजिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
