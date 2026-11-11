बिहार में छठ महापर्व के लिए मुस्लिम महिलाएं गढ़ रहीं मिट्टी का चूल्हा, 45 दिनों तक नहीं खाते मांस-मछली
Chhath Puja 2026:छठ पूजा को लेकर मुस्लिम महिलाएं मिट्टी के चूल्हे तैयार कर रहीं हैं. ये सामाजिक सौहार्द की मिसाल और एकता का प्रतीक है.
Published : November 11, 2026 at 7:40 AM IST
पटना: छठ महापर्व केवल आस्था और सूर्य उपासना का पर्व नहीं, बल्कि पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता और एकता का संगम है. ऐसा ही संगम जिले के वीरचंद पथ मार्ग पर देखने को मिला, जहां पर मुस्लिम महिलाएं पूरी आस्था के साथ मिट्टी के चूल्हे तैयार कर रहीं हैं. मिट्टी के चूल्हे तैयार करने के दौरान वो शुद्धता और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए 45 दिनों का नॉनवेज नहीं खाती हैं.
छठ महापर्व आपसी सद्भाव का माध्यम
मिट्टी के चूल्हे बनानी वाली कुरैशा खातून ने कहा कि आसपास के लोग भी छठ के नाम पर सहयोग करते हैं. पानी जैसी जरूरतों को पूरा करने में स्थानीय लोग मदद करते हैं. इस तरह छठ का पर्व उनके लिए रोजगार के साथ-साथ सामाजिक सहयोग और आपसी सद्भाव का माध्यम भी बन जाता है.
घर में नहीं बनता लहसुन-प्याज का खाना
कुरैसा खातून ने आगे कहा कि छठ के चूल्हे बनाने के दौरान उनके घर में कोई लहसुन-प्याज तक नहीं खाता, क्योंकि जब छठ के लिए चूल्हे बना रहे हैं तो घर में भी उसी के अनुरूप नियम का पालन करते हैं.
''हम करीब 250 से 400 मिट्टी के चूल्हे तैयार करते हैं और एक चूल्हे की कीमत लगभग 250 रुपए रखते हैं. चूल्हे बनाने में काफी मेहनत लगती है. इसके बावजूद छठ महापर्व को लेकर पूरी सावधानी और साफ-सफाई के साथ चूल्हे तैयार करते हैं''.- कुरैशा खातून, कारीगर
आम की लकड़ी से ही क्यों तैयार होता है छठ का प्रसाद?
छठ महापर्व में खरना का प्रसाद हो या ठेकुआ, इसे तैयार करने में आम की लकड़ी का विशेष महत्व माना जाता है. आम की लकड़ी को पवित्र मानने की परंपरा के कारण छठ व्रती दूसरी लकड़ियों की जगह इसका इस्तेमाल करना पसंद करती हैं. प्रसाद बनाने के लिए आम की लकड़ी को प्राथमिकता देने के पीछे धार्मिक मान्यताएं और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा जुड़ी हुई है.
12 साल से आम की लकड़ी बेच रहीं किरण देवी
पटना में आम की लकड़ी बेचने वाली किरण देवी पिछले 12 वर्षों से इस कारोबार से जुड़ी हैं. वह बताती हैं कि आम की लकड़ी की बिक्री पूरे साल होती है, लेकिन छठ महापर्व के दौरान इसकी मांग काफी बढ़ जाती है. छठ के मौके पर वह करीब एक टन या उससे अधिक आम की लकड़ी बेच लेती हैं.
आम की लकड़ी का कारोबार तेज
वहीं, लकड़ी बेचने वाली कविता देवी बताती हैं कि वह हर साल छठ के मौके पर आम की लकड़ी बेचती हैं. ठेकुआ हो, खीर हो, खरना का प्रसाद हो या फिर छठ का कोई दूसरा प्रसाद, उसे आग पर तैयार किया जाता है, इसलिए आम की लकड़ी का विशेष महत्व है. यही वजह है कि छठ नजदीक आते ही आम की लकड़ी का कारोबार तेज हो जाता है.
''छठ पूजा में आम की लकड़ी को सबसे शुद्ध माना जाता है. यही कारण है कि श्रद्धालु प्रसाद बनाने के लिए विशेष रूप से आम की लकड़ी खरीदते हैं. छठ पूजा में आम की लकड़ी का इस्तेमाल वर्षों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है''. -किरण देवी, दुकानदार
लकड़ियों की मंडी में दिन-रात चलती है तैयारी
पटना में आम की लकड़ी की बिक्री का एक बड़ा केंद्र यारपुर पुल के नीचे स्थित लकड़ियों की मंडी भी है. यहां दूर-दूर से आम की लकड़ी के बड़े-बड़े गठ्ठे पहुंचते हैं. मंडी में काम करने वाले लोग दिन-रात मेहनत कर इन बड़े गठ्ठों को काटकर छोटे-छोटे टुकड़ों में तैयार करते हैं, ताकि छठ व्रती और ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ी खरीद सकें.
आम की लकड़ी के साथ गोइठे का भी खास महत्व
छठ की पारंपरिक रसोई में केवल आम की लकड़ी ही नहीं, बल्कि गाय के गोबर से बने गोइठे का भी इस्तेमाल किया जाता है. पटना में गोइठा बेचने वाली किरण गुप्ता बताती हैं कि छठ पूजा के लिए आम की लकड़ी खरीदने वाले लोग गोइठा भी जरूर लेते हैं. आम की लकड़ी के साथ गोइठे को जलाया जाता है, जिससे आग आसानी से पकड़ती है और प्रसाद बनाने में सुविधा होती है.
दो महीने पहले से बनने लगते हैं मिट्टी के चूल्हे
छठ महापर्व में प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे का भी विशेष महत्व है. पटना के वीरचंद पटेल मार्ग पर सड़क किनारे महिलाएं और पुरुष करीब दो महीने पहले से ही मिट्टी के चूल्हे बनाने में जुट जाते हैं.
मिट्टी का चूल्हा और आम की लकड़ी पवित्रता का प्रतीक
पुजारी गोलू पांडे बताते हैं कि सूर्य देव की आराधना में पवित्रता और शुद्धता का विशेष महत्व होता है. यही वजह है कि छठ व्रती प्रसाद बनाने से लेकर पूजा की दूसरी तैयारियों तक हर स्तर पर संयम और स्वच्छता का ध्यान रखती हैं. उन्होंने कहा कि प्रसाद के लिए सामग्री लाने के दौरान भी स्नान और साफ कपड़ों जैसी परंपराओं का पालन किया जाता है.
''आम की लकड़ी को कई वृक्षों की लकड़ियों में विशेष रूप से पवित्र माना जाता है. इसी लकड़ी को जलाकर खरना का प्रसाद और छठ का अन्य प्रसाद तैयार किया जाता है. साथ ही गाय के गोबर से बने गोइठे का भी इस्तेमाल होता है''. - गोलू पांडे, पुजारी
छठ महापर्व रोजगार का साधन
छठ महापर्व की खासियत यह है कि इसमें आस्था के साथ-साथ समाज के अलग-अलग वर्गों की भागीदारी भी दिखाई देती है. आम की लकड़ी बेचने वाली किरण देवी हो कविता देवी हो या गोइठा बेचने वाली किरण गुप्ता या फिर मिट्टी के चूल्हे तैयार करने वाली कुरैशा खातून. सभी की आजीविका किसी न किसी रूप में इस महापर्व से जुड़ी है.
आधुनिक सुविधाएं भी नहीं बदल सकीं परंपरा
छठ में पूजा की हर सामग्री का अपना महत्व है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि प्रसाद बनाने से लेकर चूल्हे और जलावन के इस्तेमाल तक शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है. बदलते समय और आधुनिक सुविधाओं के बीच भी छठ व्रती मिट्टी के चूल्हे, आम की लकड़ी और गोइठे जैसी पारंपरिक चीजों को नहीं भूलती हैं.
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