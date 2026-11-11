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बिहार में छठ महापर्व के लिए मुस्लिम महिलाएं गढ़ रहीं मिट्टी का चूल्हा, 45 दिनों तक नहीं खाते मांस-मछली

छठ पूजा को लेकर मुस्लिम महिलाएं बना रहीं चूल्हा ( ETV Bharat )

पटना: छठ महापर्व केवल आस्था और सूर्य उपासना का पर्व नहीं, बल्कि पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता और एकता का संगम है. ऐसा ही संगम जिले के वीरचंद पथ मार्ग पर देखने को मिला, जहां पर मुस्लिम महिलाएं पूरी आस्था के साथ मिट्टी के चूल्हे तैयार कर रहीं हैं. मिट्टी के चूल्हे तैयार करने के दौरान वो शुद्धता और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए 45 दिनों का नॉनवेज नहीं खाती हैं.

छठ महापर्व आपसी सद्भाव का माध्यम