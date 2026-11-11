बिहार में मुस्लिम महिलाएं करेंगी छठ पूजा, जमालुद्दीन के घर की है अनोखी रीत
बिहार के शिवहर में एक गांव ऐसा है,जहां सालों से मुस्लिम महिलाएं भी छठ का व्रत पूरी आस्था के साथ करती हैं. रिपोर्ट- सुमित
Published : November 11, 2026 at 7:51 PM IST
शिवहर: बिहार के शिवहर जिले में बसा तरियानी छपरा देखने में किसी भी आम गांव जैसा है. यहां खेतों की हरियाली, कच्चे-पक्के रास्ते और आंगन में सुखाए जाते अनाज की महक दिखती है. पर जब छठ का महापर्व आता है, तो इस गांव की हवा बदल जाती है. घर-घर से छठ के गीतों की मिठास उठती है. उन्हीं घरों में से कुछ के आंगन ऐसे हैं, जहां सबीना, रुखसाना और लाडो नाम की मुस्लिम महिलाएं छठ की तैयारी में जुटी हैं.
इस गांव में मुस्लिन महिलाएं करती हैं छठ
शिवहर के तरियानी छपरा गांव की कहानी केवल छठ की कहानी नहीं है. यह उस साझी तहज़ीब की कहानी है जो यहां की मिट्टी में रची-बसी है. गांव के निवासी और पूर्व सैनिक अमरेंद्र कुमार सिंह, जिन्हें लोग प्यार से 'मुन्ना मलेटरी' कहते हैं, बड़े गर्व से बताते हैं कि यहां की परंपरा सभी के लिए मिसाल बन चुकी है.
"जब ताजिया उठता है, तो हिंदू भाई उसमें ज़रूर शामिल होते हैं. वे साथ चलते हैं, साथ खेलते हैं और एक-दूसरे के पर्व को पूरे मन से मानते हैं."- अमरेंद्र कुमार सिंह, पूर्व सैनिक
जमालुद्दीन के घर कैसे हुई छठ की शुरुआत?
इसी गांव के मो. जमालुद्दीन कहते हैं कि यहां हिंदू-मुस्लिम कुछ नहीं माना जाता है. सब एक हैं. वे अपने घर का उदाहरण देते हैं. उन्होंने बताया कि उनके यहां पहले से ही छठ होता था और आज भी होता है. जमालुद्दीन ने कहा कि मेरे घर में कुल बीस सदस्य हैं. हम चार भाई हैं, जिनमें से दो के बच्चों के विवाह हो चुके हैं.
"घर में बहुएं आ चुकी हैं. भरे-पूरे आंगन की रौनक के बीच मन में एक पुरानी चिंता भी रही है. मेरे तीन बेटे हैं, जिनमें से दो दिव्यांग हैं. उनके ठीक होने के लिए हमने छठी मैया से दुआ की थी."- मो. जमालुद्दीन, तरियानी छपरा निवासी
उन्होंने कहा कि इसी चिंता के बीच उम्मीद की एक किरण भी दिखी. मन्नत मांगने के बाद मेरा बेटा अब धीरे-धीरे ठीक होने लगा है. जमालुद्दीन इसे छठी मैया की कृपा और आशीर्वाद मानते हैं और इससे उनका विश्वास और भी बढ़ गया है. जो मन्नत मांगी थी, वह पूरी हुई. वे कहते हैं कि कई पुश्तें बीत गईं, पर यह परंपरा आज भी कायम है.
जमालुद्दीन के घर छठ की अनोखी रीत
उनके घर की एक रीत भी बड़ी सुंदर है. अर्घ्य का केला और मिठाई वे किसी दूसरे के हाथ से उठवाते और दिलवाते हैं. किसी पड़ोसन या घर के अन्य सदस्य के हाथ से, लेकिन अर्घ्य जरूर दिलवाते हैं. वह कहते हैं कि उस समय भी यह परंपरा थी और आज भी बरकरार है. आस्था में कोई बाधा आ जाए तो भी रास्ता निकल आता है, क्योंकि जहां सच्ची श्रद्धा होती है, वहां राहें खुद बन जाती हैं.
आस्था और सर्वधर्म समभाव
तरियानी छपरा की मुस्लिम महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती हैं और छठी मैया का व्रत रखती हैं. वे भले ही कम पढ़ी-लिखी हैं, पर जीवन की जो बात वे कहती हैं, ऐसा लगता है कि कोई विद्वान बोल रहा हो. उनका मानना है कि धर्म के आधार पर लोग नहीं बंटे हैं, क्योंकि सबका मालिक एक है. यहा की यह पावन परंपरा समाज को एकता का एक बड़ा संदेश देती है.
मन्नत से मुराद तक का सफ़र
इस आस्था की शुरुआत किसी उपदेश या आयोजन से नहीं हुई. इसकी जड़ें दुख की घड़ी में हैं, जहां हर इंसान एक-सा होता है. जब किसी घर पर बीमारी की छाया पड़ी और दवा-दुआ के बीच जीवन डगमगाने लगा, तब मांओं और बहनों ने छठी मैया के आगे आंचल फैला दिया. उन्होंने मन्नत मांगी कि हमारे अपने को ठीक कर दो, हम तुम्हारा व्रत करेंगे. मन्नत के लिए मज़हब नहीं चाहिए.
छठ पर मुस्लिम स्त्री-पुरुष की वापसी
जिनकी मुराद पूरी हुई, उनका विश्वास गहरा होता गया. जो व्रत कभी एक बार की मन्नत था, वह धीरे-धीरे जीवन का नियम बन गया. लोग हर साल लौटकर आने लगे और आस्था सालों के साथ पुख़्ता होती चली गई. इस बार भी सबीना खातून, रुखसाना खातून, मो. शाहिद और लाडो खातून सहित लगभग एक दर्जन मुस्लिम स्त्री-पुरुष छठ के लिए अपने गांव छठ पर वापस लौटे हैं.
व्रत के चार पड़ाव
नहाय-खाय की शुद्धता के साथ छठ की शुरुआत होती है, जब तन और मन दोनों को निर्मल किया जाता है. फिर खरना की साधना आती है, जिसमें दिन भर का संयम शाम को प्रसाद में ढलता है. फिर वह घड़ी आती है जब व्रती जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं. उनके घरों में छठ के गीत बज रहे हैं और उन गीतों में न कोई मज़हब पूछता है, न कोई सवाल करता है.
मुस्लिम जी के घर की पुरानी परंपरा
छठ व्रती के परिवार के एक सदस्य, मुस्लिम जी, बताते हैं कि इस गांव में सभी माता-पिता छठ करते हैं और इस पर्व में सबकी आस्था और विश्वास है. उनके अपने घर में भी माता-पिता कभी छठ किया करते थे. फिर कुछ कारण ऐसे बने कि यह क्रम टूट गया. लेकिन परंपरा की लौ पूरी तरह बुझी नहीं है. उनकी भाभी लाडो खातून आज भी यह व्रत करती हैं और उनकी आस्था उन्हें हर साल घाट तक ले आती हैं.
"परिवार के मन में अब एक नई हलचल है. हम फिर सोच-विचार कर रहे हैं कि इस परंपरा की दोबारा शुरुआत हो सके. बिछड़ी हुई डोर को फिर थामने की यह इच्छा है. आस्था कभी मरती नहीं बस सही समय का इंतजार करती है."- मुस्लिम जी,तरियानी छपरा निवासी
लाडो खातून के घर छठ के गीत
गांव के ही मो. शाहिद की पत्नी सहित कई लोग पहले से इस व्रत को करते आ रहे हैं.कई पीढ़ियों के कई लोगों ने पांच वर्ष का व्रत पूरा किया और उसके बाद विराम लिया. अब लाडो खातून के मन में भी आस्था जगी है, इसीलिए वे यह व्रत कर रही हैं.
आस्था की साझी डोर
इस गांव में हिंदू-मुस्लिम एकता की तस्वीर सबको आकर्षित करती है. होली आती है तो रंग-गुलाल सबके चेहरों पर बराबर उड़ता है. छठ आता है तो सब साथ-साथ मनाते हैं. मो. शाहित कहते हैं कि यहां कोई दिक्कत नहीं है और हिंदू-मुस्लिम का यहां कोई मतलब ही नहीं है. ताजिये का जुलूस उनके मंदिर के सामने से निकलता है और वे लोग खुशी-खुशी उसमें शरीक होते हैं. मस्जिद में भी कोई घूमने चला जाए, तो किसी के माथे पर शिकन नहीं आती है.
उगते-डूबते सूरज का संदेश
सूरज न हिंदू का है, न मुसलमान का. वह हर आंगन में बराबर उतरता है और हर माथे को बराबर रोशनी देता है. तरियानी छपरा के लोगों ने शायद इसी बात को सबसे सहज ढंग से समझ लिया है. उनके लिए आस्था कोई दीवार नहीं, बल्कि एक ऐसा दरवाज़ा है, जिससे होकर दुख में डूबा आदमी उम्मीद और सुख तक आसानी से पहुंच जाता है.
जहा सब एक हो जाते हैं
जब घाट पर दीयों की कतार जलती है और जल में खड़ी स्त्रियां सूर्य की ओर अंजलि उठाती हैं, तब वहां कोई नहीं पूछता कि किसका नाम क्या है. सब बस इतना जानते हैं कि सबका मालिक एक है.
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