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बिहार में मुस्लिम महिलाएं करेंगी छठ पूजा, जमालुद्दीन के घर की है अनोखी रीत

छठ की तैयारी में जुटीं मुस्लिम महिलाएं ( ETV Bharat )

शिवहर: बिहार के शिवहर जिले में बसा तरियानी छपरा देखने में किसी भी आम गांव जैसा है. यहां खेतों की हरियाली, कच्चे-पक्के रास्ते और आंगन में सुखाए जाते अनाज की महक दिखती है. पर जब छठ का महापर्व आता है, तो इस गांव की हवा बदल जाती है. घर-घर से छठ के गीतों की मिठास उठती है. उन्हीं घरों में से कुछ के आंगन ऐसे हैं, जहां सबीना, रुखसाना और लाडो नाम की मुस्लिम महिलाएं छठ की तैयारी में जुटी हैं.

इस गांव में मुस्लिन महिलाएं करती हैं छठ