ETV Bharat / state

मुस्लिम महिलाओं के अधिकार: मस्जिद में प्रवेश और हज यात्रा को लेकर उलेमाओं के अलग-अलग तर्क

बरेली के मौलाना रजवी ने मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश को जायज ठहराया है, वहीं देवबंदी उलेमा मौलाना गोरा ने इस पर सवाल उठाए हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश और बिना महरम हज: बरेलवी और देवबंदी उलेमा ने दी अपनी राय. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 4:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली/सहारनपुर: मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस्लाम का पक्ष रखा है. उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में महिलाओं के मस्जिद जाने या नमाज अदा करने पर किसी तरह की स्थायी पाबंदी नहीं है.

मौलाना रजवी ने कहा कि इस्लामी इतिहास गवाह है कि पैग़म्बर-ए-इस्लाम के दौर में महिलाएं पुरुषों के साथ जमात में नमाज अदा करती थीं. बाद के समय में सुरक्षा और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खलीफाओं ने महिलाओं को घर पर नमाज पढ़ने की सलाह दी थी.

मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी. (Video Credit: ETV Bharat)

इस्लाम में महिलाओं के मस्जिद जाने पर रोक नहीं: उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था एहतियात के तौर पर की गई थी, न कि किसी धार्मिक पाबंदी के तहत. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति को इस्लाम के सिद्धांतों की पूरी जानकारी नहीं है. मौलाना ने जोर देकर कहा कि इस्लाम ने कभी भी महिलाओं को मस्जिद में आने-जाने से नहीं रोका है. कुछ लोग इस मुद्दे को बेवजह उछालकर मुस्लिम महिलाओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रयास सफल नहीं होंगे.

जानकारी देते मौलाना कारी इसहाक गोरा. (26546734)

बिना महरम हज यात्रा पर देवबंदी उलेमा का एतराज: वहीं सहारनपुर में देवबंद के जाने-माने उलेमा मौलाना क़ारी इसहाक़ गोरा ने बिना महरम के हज पर जाने वाली महिलाओं पर एतराज़ जताया है. उन्होंने कहा कि हज 2026 का सफ़र शुरू हो चुका है और बड़ी तादाद में हाजी मुक़द्दस सरज़मीन पर पहुंच चुके हैं. लेकिन इस साल भी काफ़ी संख्या में महिलाएं बिना महरम (रक्त संबंधी पुरुष) के हज के लिए रवाना हो रही हैं. मौलाना ने सवाल उठाया कि जब यह सफ़र शरीयत के अहकाम के ख़िलाफ़ हो, तो इस हज की क़ुबूलियत किस तरह मुमकिन होगी.

इबादत में शरीयत के नियमों का पालन ज़रूरी: उन्होंने आगे कहा कि हज जैसी अज़ीम इबादत के लिए रवाना होने से पहले महिलाओं को शरीयत की हिदायतों को समझना बेहद ज़रूरी है. क्या इन महिलाओं ने इस अहम मसले में किसी मुफ़्ती या आलिम-ए-दीन से रहनुमाई हासिल की है? मौलाना क़ारी इसहाक़ गोरा ने ज़ोर दिया कि इस्लाम में इबादत सिर्फ़ नीयत का नाम नहीं, बल्कि उसे सही तरीक़े से अदा करना भी अहम है. अगर कोई अमल शरीयत के दायरे से बाहर हो जाए, तो उसकी मक़बूलियत पर सवाल खड़े हो सकते हैं.

जज्बात के बजाय इल्म की रोशनी में लें फैसला: आज के दौर में सहूलतों के बावजूद शरीयत के उसूलों को नज़रअंदाज़ करना किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने नसीहत की कि जज़्बात में आकर फ़ैसले लेने के बजाय मुसलमानों को दीन की रोशनी में कदम उठाना चाहिए. हज जैसे फ़र्ज़ की अदायगी के लिए यह और भी ज़रूरी है कि हर अमल शरई उसूलों के मुताबिक़ हो. अंत में उन्होंने तमाम हाजियों के सफ़र की आसानी और इबादतों की क़ुबूलियत के लिए अल्लाह से दुआ की.

यह भी पढ़ें- यूपी में Smart Meter ग्राहकों को बड़ी राहत, रिचार्ज खत्म होने पर 30 दिन तक नहीं कटेगी बिजली

TAGGED:

MUFTI SHAHABUDDIN RAZVI BAREILLY
MAULANA QARI ISHAQ GORA DEOBAND
HAJ 2026 WITHOUT MAHRAM
ISLAMIC SHARIA RULES FOR WOMEN
MUSLIM WOMEN MOSQUE ENTRY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.