बस्ती में मुस्लिम महिलाएं बना रहीं 'रामजी का पेड़ा'; देश-विदेश में सप्लाई

बस्ती में मुस्लिम महिलाएं बना रहीं 'रामजी का पेड़ा'; देश-विदेश में सप्लाई
मुस्लिम महिलाएं पूरी पवित्रता और आस्था के साथ रामजी का पेड़ा तैयार करती हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 4:25 PM IST|
Updated : April 23, 2026 at 5:29 PM IST
बस्ती: कहते हैं कि हुनर का कोई मजहब नहीं होता, जब इरादे नेक हों, तो सफलता सरहद पार भी शोर मचाती है. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की उद्भव स्थली बस्ती जनपद में इन दिनों कुछ ऐसा ही चमत्कार हो रहा है, यहां की मिट्टी की खुशबू और महिलाओं के हाथों का हुनर, रामजी की पेड़ा के रूप में दुनिया भर के जायके का हिस्सा बन रही है, यह महज एक मिठाई नहीं, बल्कि उन एक हजार महिलाओं के संघर्ष और जीत की कहानी है, जिन्होंने अपनी गरीबी और सामाजिक रूढ़ियों को पीछे छोड़ आत्मनिर्भरता की राह चुनी है.
राम मंदिर में पेड़े का भोग लगता है: इस पूरी मुहिम की सबसे खूबसूरत तस्वीर यह है, जहां मुस्लिम महिलाएं पूरी पवित्रता और आस्था के साथ रामजी का पेड़ा तैयार करती हैं. घूंघट और हिजाब की बंदिशों से बाहर निकलकर ये महिलाएं जब एक साथ बैठकर भगवान राम का भोग तैयार करती हैं, तो गंगा-जमुनी तहजीब की एक जीवंत मिसाल नजर आती है. इन महिलाओं का कहना है कि काम ही इबादत है और भगवान का प्रसाद बनाना उनके लिए गर्व की बात है. राम जी का पेड़ा बनाने के बाद अयोध्या धाम में भगवान राम के मंदिर में इस पेड़े का भोग लगता है, फिर इसे आगे सप्लाई के लिए भेजा जाता है.
मुस्लिम महिलाएं भगवान राम का प्रसाद तैयार करती हैं: खास बात ये है कि राम जी का पेड़ा बनाने वाली महिलाओं में कई मुस्लिम महिलाएं भी है, जो बेहिचक बड़े ही लगन और प्यार से भगवान राम का प्रसाद तैयार करती है, जनपद में अभी तक एक हजार महिलाओं का समूह राम जी का पेड़ा बनाने में लगा हुआ है, इन महिलाओं के द्वारा पेड़े के साथ-साथ राम जी का झोला भी बनाया जाता है, जो बेहद खूबसूरत है और इसी झोले में राम जी का पेड़ा प्रसाद के तौर पर दिया जा रहा है, इन महिलाओ को बाकायदा प्रसाद बनाने की ट्रेनिंग दी गई है, उसके बाद अब ये सभी मिलकर प्रसाद तैयार कर रही है. जिसे बाहर के देशों में भी भेजा जा रहा है.
जनपद बस्ती में महिला स्वावलंबन, आस्था और रोजगार को एक साथ जोड़ने वाली एक अभूतपूर्व पहल सामने आई है. पहले संस्था द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इन कामगार महिलाओं को बुलाया गया, जिसमें जिले की सैकड़ों महिलाओं के आत्मनिर्भरता की कहानी को सराहा गया और उन्हें पुरस्कृत भी किया गया. कार्यक्रम के दौरान जहां ‘रामजी का पेड़ा’ बनाने वाली महिलाओं को पहचान पत्र देकर सम्मानित किया गया, तो वहीं, उन्हें स्वरोजगार के नए संसाधनों से भी जोड़ा गया.
जिले में रामजी का पेड़ा तैयार करने वाली महिलाओं ने न केवल अपनी कला का प्रदर्शन किया है, बल्कि इसे एक सफल आर्थिक मॉडल में तब्दील कर दिया है. कार्यक्रम में इन महिलाओं को आधिकारिक आईडी कार्ड भी प्रदान किए गए, जिससे उन्हें एक नई व्यावसायिक पहचान मिली है. संस्था के द्वारा लगभग 500 महिलाओं को साड़ियां भी वितरित की गईं. महिलाओं के खिले हुए चेहरे और आत्मविश्वास इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह योजना उनके सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने में सफल रही है.
संस्था के भविष्य के रोडमैप को साझा करते हुए संस्थापक मनीष मिश्रा ने बताया कि अभियान का विस्तार करते हुए जल्द ही 1000 अन्य महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की जाएंगी, ये महिलाएं रामजी का झोला तैयार करने का कार्य करेंगी. इस प्रकार, पेड़ा बनाने वाली 500 महिलाओं और झोला तैयार करने वाली 1000 महिलाओं को मिलाकर कुल 1500 माताएं और बहनें इस बड़े स्वरोजगार नेटवर्क का हिस्सा बनेंगी.
उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्त होना किसी भी समाज की मजबूती की पहली शर्त है, कहा, जब हमारी बहनें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगी, तभी समाज और बस्ती का सर्वांगीण विकास संभव होगा. उन्होंने आगे कहा कि यह प्रयास महिलाओं को सम्मान और स्वाभिमान से जोड़ने की एक शुरुआत है, जिसे आने वाले समय में और अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक परिवारों तक खुशहाली पहुंचे.
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