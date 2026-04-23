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बस्ती में मुस्लिम महिलाएं बना रहीं 'रामजी का पेड़ा'; देश-विदेश में सप्लाई

बस्ती: कहते हैं कि हुनर का कोई मजहब नहीं होता, जब इरादे नेक हों, तो सफलता सरहद पार भी शोर मचाती है. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की उद्भव स्थली बस्ती जनपद में इन दिनों कुछ ऐसा ही चमत्कार हो रहा है, यहां की मिट्टी की खुशबू और महिलाओं के हाथों का हुनर, रामजी की पेड़ा के रूप में दुनिया भर के जायके का हिस्सा बन रही है, यह महज एक मिठाई नहीं, बल्कि उन एक हजार महिलाओं के संघर्ष और जीत की कहानी है, जिन्होंने अपनी गरीबी और सामाजिक रूढ़ियों को पीछे छोड़ आत्मनिर्भरता की राह चुनी है.

'रामजी का पेड़ा' (Video Credit: ETV Bharat)





राम मंदिर में पेड़े का भोग लगता है: इस पूरी मुहिम की सबसे खूबसूरत तस्वीर यह है, जहां मुस्लिम महिलाएं पूरी पवित्रता और आस्था के साथ रामजी का पेड़ा तैयार करती हैं. घूंघट और हिजाब की बंदिशों से बाहर निकलकर ये महिलाएं जब एक साथ बैठकर भगवान राम का भोग तैयार करती हैं, तो गंगा-जमुनी तहजीब की एक जीवंत मिसाल नजर आती है. इन महिलाओं का कहना है कि काम ही इबादत है और भगवान का प्रसाद बनाना उनके लिए गर्व की बात है. राम जी का पेड़ा बनाने के बाद अयोध्या धाम में भगवान राम के मंदिर में इस पेड़े का भोग लगता है, फिर इसे आगे सप्लाई के लिए भेजा जाता है.



मुस्लिम महिलाएं भगवान राम का प्रसाद तैयार करती हैं: खास बात ये है कि राम जी का पेड़ा बनाने वाली महिलाओं में कई मुस्लिम महिलाएं भी है, जो बेहिचक बड़े ही लगन और प्यार से भगवान राम का प्रसाद तैयार करती है, जनपद में अभी तक एक हजार महिलाओं का समूह राम जी का पेड़ा बनाने में लगा हुआ है, इन महिलाओं के द्वारा पेड़े के साथ-साथ राम जी का झोला भी बनाया जाता है, जो बेहद खूबसूरत है और इसी झोले में राम जी का पेड़ा प्रसाद के तौर पर दिया जा रहा है, इन महिलाओ को बाकायदा प्रसाद बनाने की ट्रेनिंग दी गई है, उसके बाद अब ये सभी मिलकर प्रसाद तैयार कर रही है. जिसे बाहर के देशों में भी भेजा जा रहा है.



जनपद बस्ती में महिला स्वावलंबन, आस्था और रोजगार को एक साथ जोड़ने वाली एक अभूतपूर्व पहल सामने आई है. पहले संस्था द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इन कामगार महिलाओं को बुलाया गया, जिसमें जिले की सैकड़ों महिलाओं के आत्मनिर्भरता की कहानी को सराहा गया और उन्हें पुरस्कृत भी किया गया. कार्यक्रम के दौरान जहां ‘रामजी का पेड़ा’ बनाने वाली महिलाओं को पहचान पत्र देकर सम्मानित किया गया, तो वहीं, उन्हें स्वरोजगार के नए संसाधनों से भी जोड़ा गया.