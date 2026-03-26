वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने खोला मोर्चा, FIR के लिए थाने में तहरीर
'10 लाख हिन्दू लड़कियों की मुस्लिम घरों में शादी' वाले बयान पर जताई आपत्ति.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 8:59 PM IST
वाराणसी: मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हनुमान चालीसा फेम नाजनीन अंसारी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द के बयान कि 'इन्द्रेश कुमार ने 10 लाख हिन्दू लड़कियों की शादी मुस्लिम घरों में कराई है' पर आपत्ति जताते हुए इसे झूठ बताया है. साथ ही अविमुक्तेश्वरानन्द के खिलाफ लालपुर थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी है. नाजनीन अंसारी गुरुवार को अपने अधिवक्ता डॉ. आत्म प्रकाश सिंह, डॉ. नजमा परवीन, युवा परिषद के यूपी प्रमुख विवेकानन्द सिंह एवं जिला प्रमुख सत्यम राय के साथ लालपुर-पाण्डेयपुर थाने पहुंचीं. थाने में एसआई प्रभाकर सिंह को एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई. नाजनीन अंसारी ने कहा है कि इससे पूरे देश में नफरत फैलेगी. लोग मुसलमानों से घृणा करेंगे. स्वामी बोलकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं. स्वामी ने जब आरोप लगाया है तो सबूत भी देना चाहिए.
तहरीर में क्या लिखा
नाजनीन ने तहरीर में लिखा है-इन्द्रेश कुमार, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता हैं तथा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से समाज में विशेषकर कमजोर, वंचित एवं दलित वर्ग की महिलाओं के संरक्षण, मार्गदर्शन एवं सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं. उनके संरक्षण एवं सहयोग से अनेक जरूरतमंद बहनों को सम्मानजनक जीवन, सामाजिक सुरक्षा एवं वैवाहिक पुनर्स्थापन प्राप्त हुआ है, जिनकी शादियां उनके धर्म एवं सामाजिक परंपराओं के अनुसार कराई गईं. इस प्रकार वे समाज में एक संरक्षक, मार्गदर्शक एवं प्रेरणास्रोत के रूप में स्थापित हैं, साथ ही, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी वर्षों से हिंदू-मुस्लिम एकता, सामाजिक सौहार्द, पारस्परिक विश्वास एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.
किंतु अत्यंत खेद एवं गम्भीर चिंता के साथ निवेदन है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा विभिन्न सार्वजनिक मंचों, सभाओं, मीडिया माध्यमों एवं सामाजिक प्लेटफॉर्म्स पर बार-बार यह भ्रामक एवं उत्तेजक बयान दिया जा रहा है कि इन्द्रेश कुमार ने दस लाख हिन्दू बेटियों की शादी मुसलमानों से कराई है. यह कथन पूर्णतः असत्य, निराधार एवं मनगढ़ंत है, जिसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है. अतिरंजित एवं असत्य आंकड़े का प्रयोग कर जनमानस को भड़काने, समाज में भय, भ्रम, असुरक्षा एवं आक्रोश उत्पन्न करने तथा साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने का सुनियोजित प्रयास किया गया है.
लिखा है कि उक्त बयान से मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तथा हजारों दलित एवं कमजोर वर्ग की बहनों के सम्मान एवं गरिमा को भी गंभीर ठेस पहुंची है. जिन बहनों के जीवन में वास्तविक रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया गया है, उनके संबंध में इस प्रकार के भ्रामक एवं अपमानजनक कथन न केवल उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि समाज में उनके प्रति गलत धारणा भी उत्पन्न करते हैं. यह कृत्य समाज में नफरत, विभाजन एवं अस्थिरता को बढ़ावा देने वाला है.
कहा है कि यदि इस प्रकार की भड़काऊ एवं गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी पर तत्काल एवं कठोर कानूनी कार्यवाही नहीं की गई तो भविष्य में साम्प्रदायिक तनाव, सामाजिक अशांति, कानून-व्यवस्था का संकट एवं दंगे जैसी गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जो न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकती हैं. अनुरोध किया है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधि अनुसार प्रभावी कार्यवाही करें की कृपा करें. इस तहरीर के संबंध में लालपुर थाना इंचार्ज राजीव सिंह का कहना है कि तहरीर मिली है, अब मामला सोशल मीडिया से संदर्भित है, इसलिए इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी.
इस क्रम में गुरुवार को ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द के बयान से नाराज और दुखी होकर दलित महिला परिषद ने लमही के मुंशी प्रेमचन्द स्मृति द्वार पर जमकर प्रदर्शन किया. इससे पहले दलित महिलाओं की नेता खुशी रमन के नेतृत्व में दलित महिला परिषद ने मुंशी प्रेमचंद स्मारक से प्रेमचन्द स्मृति द्वार तक आक्रोश मार्च निकाला.
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