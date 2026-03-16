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भोजशाला को लेकर धार जिला कोर्ट में लगाया गया है सिविल सूट, हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष

हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने कोर्ट के समक्ष अपने तर्क रखे

बता दें हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में आज धार के भोजशाला मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने कोर्ट के समक्ष अपने तर्क रखे. वहीं मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में इस बात की जानकारी दी कि उसकी तरफ से एक सिविल केस धार भोजशाला को लेकर धार जिला कोर्ट में लगाया गया है.

इंदौर: धार का भोजशाला मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. जहां इस पूरे मामले में आज इंदौर हाई कोर्ट ने दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद 2 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख नियत की है वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने धार के भोजशाला को लेकर एक सिविल केस धार के जिला कोर्ट में लगाया है, जिस पर 10 अप्रैल को सुनवाई होगी.

मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट अशर वारसी ने इंदौर हाई कोर्ट को इस बात की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि धार में रहने वाले जबरन अंसारी, अयाज और फिरोज ने धार भोजशाला को लेकर धार की जिला कोर्ट में यह सिविल सूट दायर किया है. जिस पर कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार, एएसआई सहित अन्य को पार्टी बनाते हुए उन्हें नोटिस जारी कर 10 अप्रैल को जवाब मांगा है.

सिविल सूट में इस बात का जिक्र किया गया है कि विवादित परिसर को वर्षों से जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है. इसके कुछ दस्तावेज भी उनके पास उपलब्ध थे जो उन्होंने जिला कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए हैं. साथ ही दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने परिसर पर मालिकाना हक का दावा करते हुए इस संपत्ति को मुस्लिम पक्ष की संपत्ति घोषित किए जाने और फैसला उनके पक्ष में दिए जाने की मांग की. मामले में धार की जिला कोर्ट में अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी.

मुस्लिम पक्ष ने कहा, पूरा मामला विवादित जमीन से संबंधित, सिविल कोर्ट द्वारा ही किया जा सकता है इसका निराकरण

मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट अशर वारसी ने इस दौरान कोर्ट के समक्ष यह भी कहा कि धार की भोजशाला के मामले में जो भी याचिकाकर्ता हैं उन्हें भी सिविल कोर्ट में भेजा जाए और वहीं पर इस पूरे मामले का निराकरण किया जाए. क्योंकि पूरा मामला विवादित जमीन से संबंधित है. इसका निराकरण सिविल कोर्ट द्वारा ही किया जा सकता है.