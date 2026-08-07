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फतेहपुर मंदिर-मकबरा विवाद में मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज, अब इस डेट को होगी सुनवाई

आबूनगर रेडइया स्थित बहुचर्चित विवाद में मुस्लिम पक्ष को नहीं मिली राहत.

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फतेहपुर मंदिर-मकबरा विवाद. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 9:43 AM IST

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फतेहपुर: जनपद के शहर के आबूनगर रेडइया स्थित बहुचर्चित मंदिर-मकबरा विवाद में मुस्लिम पक्ष को अदालत से राहत नहीं मिली. एडीजे प्रथम राजकिशोर की अदालत ने रेस्टोरेशन प्रकरण में दाखिल अपील खारिज कर दी. इसके साथ ही स्पष्ट हो गया कि अब मामले की सुनवाई मूल वाद पर ही आगे बढ़ेगी.

वादी पक्ष के अधिवक्ता के रामजी सहाय के अनुसार, वर्ष 2010 में विवादित भूमि को "मकबरा मंगी" के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था. उनका कहना है कि यह आदेश एकतरफा था और उनके पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया था. इसी आधार पर उन्होंने रेस्टोरेशन की कार्यवाही शुरू कराई थी. रेस्टोरेशन की कार्यवाही के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने जिला जज की अदालत में अपील दायर की थी. बाद में यह मामला एडीजे प्रथम की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपील को निरस्त कर दिया.

अदालत के इस आदेश के बाद अब बहुचर्चित विवाद की सुनवाई मूल वाद पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में जारी रहेगी. मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को निर्धारित की गई है. इस फैसले के बाद दोनों पक्षों की निगाहें अब 13 सितंबर की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां विवाद के मूल मुद्दों पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

ये भी पढ़ेंः फतेहपुर मकबरा विवाद पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका, सीबीआई या न्यायिक आयोग से जांच कराने की मांग

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