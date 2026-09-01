हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड अध्यक्ष पर मुकदमा, पुलिस ने सबूत कब्जे में लिए, जानें पूरा मामला
मुस्लिम सेवा संगठन ने हिंदू रक्षा दल के नेता ललित शर्मा के खिलाफ देहरादून में केस दर्ज कराया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 1, 2026 at 7:12 PM IST
देहरादून: हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा के खिलाफ मुस्लिम समुदाय को लेकर कथित आपत्तिजनक और धमकी भरी टिप्पणी करने के मामले में नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. मुस्लिम सेवा संगठन की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर शिकायत: मुस्लिम सेवा संगठन के पदाधिकारी कैफ खान ने नगर कोतवाली में शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि ललित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है. शिकायत के मुताबिक, वीडियो में मुस्लिम समुदाय को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है और मुस्लिम समाज के लोगों के साथ अभद्रता करने की बात कही गई है. यह वीडियो गांधी रोड स्थित ललित शर्मा के कार्यालय में बैठकर बनाया गया है.
शिकायतकर्ता संगठन के मुताबिक, यह वीडियो 31 अगस्त की शाम करीब 5 बजे फेसबुक पर एक अकाउंट से शेयर किया गया. संगठन की ओर से पुलिस को वीडियो की पेन ड्राइव और फेसबुक लिंक भी उपलब्ध कराया गया है.
मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी का कहना है कि, हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने पहले भी मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के बारे में अशब्द कहे हैं. और फिर दोबारा से मुस्लिम समुदाय के बारे में कथित आपत्तिजनक और धमकी भरी टिप्पणी की गई है. जिसको लेकर शिकायत दर्ज कराते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है.
मुस्लिम सेवा संगठन के पदाधिकारी ने चेतावनी दी है कि, अगर पुलिस ओर प्रशासन ललित शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो मुस्लिम सेवा संगठन बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा. इसकी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी.
देहरादून पुलिस, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की सत्यता, मूल रिकॉर्डिंग और उसमे कही गई बातों की जांच कर रही है. साथ ही मामले में उपलब्ध सबूतों और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
-कैलाश चंद्र भट्ट, प्रभारी, नगर कोतवाली-
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