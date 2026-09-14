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कम भागीदारी लेकिन वोट बैंक पर दावेदारी! तेजस्वी, प्रशांत किशोर या ओवैसी.. किसके साथ मुसलमान?

प्रशांत किशोर की चुनौती कितनी बड़ी? प्रशांत किशोर की जन सुराज ने शुरुआत से ही खुद को पारंपरिक जातीय राजनीति के विकल्प के रूप में पेश किया. 2025 के विधानसभा चुनाव में जन सुराज 238 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी और उसका वोट शेयर करीब 2-3 फीसदी रहा.

आरजेडी के सिर्फ तीन विधायक 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को कुल 25 सीटें मिलीं थी. इनमें से 3 मुस्लिम विधायक चुनाव जीतने में कामयाब रहे. फैसल रहमान (ढाका), आसिफ अहमद (बिस्फी) और ओसामा शहाब (रघुनाथपुर) विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं. इनमें से फैसल रहमान पिछले कुछ समय से पार्टी से अलग-थलग चल रहे हैं.

2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को करीब 23 फीसदी वोट मिले लेकिन सीटें सिर्फ 25 रह गईं. यानी वोट प्रतिशत मजबूत रहने के बावजूद सीटों में बड़ी गिरावट हुई. 2020 में आरजेडी को 23.11 फीसदी वोट के साथ 75 सीटें मिली थीं.

क्या दरक रहा है 'माय' समीकरण? लालू प्रसाद यादव और अब तेजस्वी यादव के दौर में मुस्लिम-यादव यानी MY समीकरण आरजेडी की ताकत मानी जाती है. मुस्लिम मतदाताओं के एकजुटता के चलते राष्ट्रीय जनता दल का वोट स्टेक पिछले कई चुनाव से कायम है. अब इस वोट बैंक पर एकाधिकार की चुनौती मिल रही है.

80 विधानसभा सीटों पर निर्णायक बिहार की राजनीति में करीब 17.70 फीसदी मुस्लिम आबादी हमेशा से निर्णायक राजनीतिक ताकत रही है. 2023 के जातीय सर्वे के मुताबिक बिहार में मुस्लिम आबादी 17.70 फीसदी है. यानी तकरीबन 2.3 करोड़ जनसंख्या है. बिहार में मुस्लिम मतदाता करीब 80 विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में माने जाते हैं. सीमांचल के कई इलाकों में इनकी हिस्सेदारी राज्य के औसत से काफी ज्यादा है.

जन सुराज का अल्पसंख्यक सम्मेलन जन सुराज पार्टी के संरक्षक और विधायक प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को मोड़ने की कोशिश में हैं. प्रशांत फिलहाल विपक्ष की राजनीति में सेंधमारी करने में जुटे हैं. पटना के अंजुमन इस्लामिया में अल्पसंख्यक सम्मेलन कर प्रशांत ने तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी के सामने चुनौती खड़ी कर दी है. अल्पसंख्यक समुदाय से मिलकर प्रशांत ने उनके जरूरत और उम्मीद के बारे में जानने की कोशिश की.

पटना: बिहार के अंदर प्रशांत किशोर विपक्ष की राजनीति में नया कोण बनते दिख रहे हैं. उन्होंने अल्पसंख्यक सम्मेलन कर राष्ट्रीय जनता दल खेमे में बेचैनी पैदा कर दिया है. अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी को लेकर दावों का दौर शुरू हो चुका है. लालू यादव-तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी एक-दूसरे को चुनौती देने की कोशिश में हैं. बांकीपुर उपचुनाव ने महागठबंधन को उलझन में डाल दिया है.

हालांकि 2026 के बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत ने तस्वीर बदल दी. जन सुराज अब सिर्फ आंदोलन या अभियान नहीं, बल्कि विधानसभा में मौजूद राजनीतिक ताकत है. इसके बाद मुस्लिम समाज के बीच प्रशांत किशोर की सक्रियता को आरजेडी के पारंपरिक सामाजिक आधार में सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

ओवैसी की ताकत सिर्फ सीमांचल

असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी AIMIM ने 2025 में फिर साबित किया कि सीमांचल में उसका अपना आधार है. पार्टी ने पांच विधानसभा सीटें जीतीं. अमौर, बहादुरगंज, कोचाधामन, बायसी और जोकीहाट में जीत मिली. ये सभी सीटें सीमांचल क्षेत्र में हैं.

सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी मजबूत (ETV Bharat)

2020 में भी मिली थी 5 सीटें

AIMIM की ताकत यह है कि वह मुस्लिम प्रतिनिधित्व की सीधी राजनीति करती है और सीमांचल में उसका स्थानीय संगठन और नेतृत्व मौजूद है. 2020 में भी पार्टी ने पांच सीटें जीती थीं लेकिन उसकी कमजोरी यह है कि अभी उसका प्रभाव पूरे बिहार में नहीं, बल्कि मुख्य रूप से सीमांचल में केंद्रित है.

अल्पसंख्यक वोट पर असली मुकाबला किसका?

बिहार की अल्पसंख्यक राजनीति में अब तीन अलग-अलग मॉडल दिखाई दे रहे हैं. आरजेडी के पास पुराना MY समीकरण, संगठन और राज्यव्यापी राजनीतिक आधार है. AIMIM के पास सीमांचल में मजबूत मुस्लिम-केंद्रित राजनीतिक पकड़ है. वहीं प्रशांत किशोर मुस्लिम वोट को किसी एक जातीय गठजोड़ के बजाय विकास, प्रतिनिधित्व और नई राजनीति के मुद्दे पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं.

नीतीश कुमार और जमा खान (ETV Bharat)

बिहार में तीन हिस्सों में मुस्लिम वोट बैंक

अब प्रशांत किशोर की सक्रियता और ओवैसी की सीमांचल में मौजूदगी ने तेजस्वी यादव के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है. आने वाले समय में मुस्लिम वोट अगर तीन हिस्सों में बंटता है तो सबसे बड़ा असर RJD की सीट-कन्वर्जन क्षमता पर पड़ सकता है. वहीं अगर मुस्लिम मतदाता रणनीतिक रूप से एकजुट रहता है तो 17.70 फीसदी आबादी बिहार की चुनावी राजनीति में फिर निर्णायक भूमिका निभा सकती है.

सब्जीबाग इलाके में प्रशांत को मिली बड़ी बढ़त

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे ने प्रशांत किशोर को उत्साहित किया है. आंकड़ों की अगर बात करें तो सब्जी बाग स्थित वार्ड संख्या 40 के 17 बूथ पर प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाने में कामयाबी हासिल की. बूथ संख्या 376 से लेकर बूथ संख्या 392 पर प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाने में कामयाबी हासिल की. प्रशांत किशोर को जहां 4050 वोट मिले, वहीं राष्ट्रीय जनता दल 1000 के भीतर सिमट गई. भारतीय जनता पार्टी को 1069 वोट मिले.

प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

"बांकीपुर उपचुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय ने अपने इरादे जाहिद कर दिया और 85% वोट प्रशांत को मिले. पहली बार कोई राजनीतिक दल किस लिए अल्पसंख्यकों के पास पहुंचा कि वह यह जानना चाहता है कि आपकी उम्मीदें क्या है और आपकी समस्याएं क्या है. अब तक तमाम राजनीतिक दलों ने मुसलमान को ठगने का काम किया है और एक तरीके से उन्हें बंधुआ मजदूर बनाया है."- ओबैदुर रहमान, प्रवक्ता, जन सुराज पार्टी

आरजेडी का दावा

राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता एजाज अहमद ने प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट करार दिया है. उन्होंने दावा किया कि अल्पसंख्यक समाज लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ है. उन्होंने कहा कि आरजेडी ने हमेशा अकलियतों की चिंता की है. लालू-राबड़ी कार्यकाल में उर्दू शिक्षक की बहाली हुई. उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा मिला. बिहार के मुसलमान न तो असदुद्दीन ओवैसी न ही प्रशांत किशोर किसी के बहकावे में आने वाले हैं.

लालू यादव और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

"प्रशांत किशोर ने भाजपा को खाद पानी देने का काम किया है और वह उन्हीं के एजेंडे पर काम करते हैं. लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने भाजपा से लड़ाई लड़ी है और इसके लिए उन्होंने कुर्बानी भी दी है. लालू प्रसाद यादव ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ढेरों काम किया."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी

क्या कहते हैं जानकार?

राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे का मानना है कि बिहार में विपक्ष की सियासत अल्पसंख्यक वोटो के इर्द-गिर्द घूम रही है. हालांकि बांकीपुर में अल्पसंख्यकों का रुख प्रशांत किशोर की ओर रहा लेकिन आने वाले दिनों में वह किशोर जाएंगे, यह कहना मुश्किल है.

"प्रशांत किशोर को जरूर बांकीपुर में साथ मिला लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. वोटों के दावेदार तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी भी हैं. अल्पसंख्यकों को भी यह तय करना होगा कि उनकी बेहतरी कहां है और उन्हें कौन भागीदारी दे रहा है."- सुनील पांडे, राजनीतिक विश्लेषक

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