यूसीसी के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने खोला मोर्चा, बोले, 'संविधान और पर्सनल लॉ से समझौता नहीं'
मंजूर अली खान ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 29 सहित विभिन्न प्रावधान अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा की गारंटी देते हैं.
Published : August 5, 2026 at 6:45 PM IST
जयपुर: प्रदेश में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है. प्रदेश के मुस्लिम संगठनों ने इसके खिलाफ आर–पार की लड़ाई का एलान कर दिया है. जमात-ए-इस्लामी हिंद, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने यूसीसी के खिलाफ व्यापक आंदोलन का एलान करते हुए कहा कि यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि संविधान, पर्सनल लॉ और मौलिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है. दोनों संगठनों ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार इस कानून को आगे बढ़ाती है, तो प्रदेशभर में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा. राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा. धरना-प्रदर्शन होंगे और जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी.
जमात-ए-इस्लामी हिंद के प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि समान नागरिक संहिता में ऐसे प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं, जिनसे समाज के विभिन्न वर्गों को नुकसान हो सकता है. उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण कानून को केवल यह कहकर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि लाखों लोगों ने इसका समर्थन किया है. किसी भी बड़े कानून के लिए सभी समुदायों और संबंधित पक्षों के साथ गंभीर और व्यापक संवाद आवश्यक है. उन्होंने कहा कि संगठन प्रदेशभर में हस्ताक्षर अभियान चलाएगा, जिलों और शहरों में बैठकें आयोजित करेगा तथा लोगों को यूसीसी के संभावित प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा. विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर सामूहिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा. राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर के जिलों में धरने प्रदर्शन किए जायेंगे.
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उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी, तो इस कानून को हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. सोशल मीडिया के माध्यम से भी व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा. मोहम्मद नाजिम ने कहा कि संगठन सभी राजनीतिक दलों के विधायकों से भी संपर्क करेगा और उनसे आग्रह करेगा कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार इस विषय पर विधानसभा में गंभीर बहस करें. उन्होंने कहा कि राजस्थान में यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए और इस संबंध में सभी जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए.
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वहीं, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रदेश उपाध्यक्ष हाफिज मंजूर अली खान ने कहा कि संविधान निर्माण के समय पर्सनल लॉ से जुड़े प्रावधानों को शामिल कराने में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी. उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 29 सहित विभिन्न प्रावधान अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा की गारंटी देते हैं. ऐसे में पर्सनल लॉ की अनदेखी कर समान नागरिक संहिता लागू करना संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित करने वाला कदम हो सकता है. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि राजस्थान सरकार की यूसीसी के अध्ययन के लिए गठित समिति में राज्य के न्यायिक और सामाजिक विशेषज्ञों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया.
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उनका कहना था कि राजस्थान की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझने वाले लोगों को समिति में शामिल किया जाना चाहिए था. सरकार ने दूसरे राज्यों के लोगों को कमेटी में शामिल किया है. प्रेस वार्ता में दोनों संगठनों ने दोहराया कि उनका विरोध पूरी तरह लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में रहेगा. जनसंपर्क अभियान, ज्ञापन, धरना-प्रदर्शन और न्यायालय का सहारा लेने जैसे सभी वैधानिक विकल्प अपनाए जाएंगे, ताकि प्रस्तावित समान नागरिक संहिता पर व्यापक सार्वजनिक और संवैधानिक विमर्श सुनिश्चित हो सके.