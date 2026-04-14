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मुस्लिम संगठन मुखर: कांग्रेस से मांगा राज्यसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व, नहीं देने पर चेताया...

जयपुर: राजस्थान में जून माह में खाली हो रही राज्यसभा की तीन सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस में लॉबिंग शुरू हो गई है. संख्या बल के लिहाज से चुनाव में दो सीट भाजपा और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है. भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू एवं राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल पूरा होने से तीन सीटें खाली होंगी. कांग्रेस की बात करें तो उसके परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम समाज ने हाईकमान के सामने मजबूत दावेदारी रखी है. विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने कांग्रेस आलाकमान से समाज से प्रत्याशी बनाने की मांग की. ऐसा नहीं होने पर कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में नतीजे भुगतने को तैयार रहने की चेतावनी भी दी.

मुसलमान को मिलना चाहिए हक: मिली काउंसिल के प्रदेश सचिव अब्दुल लतीफ आरको बोले, प्रदेश में मुसलमान आबादी 11 प्रतिशत है. इस हिसाब से हमें हमारा हक मिलना चाहिए.राज्य में कोई भी चुनाव हो मुसलमान अपना 100 प्रतिशत वोट कांग्रेस को देता आया है. राज्यसभा की तीन सीटें खाली होंगी तो कांग्रेस को चाहिए कि वो एक सीट पर मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व दें, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में हमारी आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं है. कांग्रेस ही हमारी बात नहीं सुनेगी तो फिर कौन सुनेगा.

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चेताया-मुस्लिम तलाश रहे हैं विकल्प: अब्दुल का कहना था कि पहले लोकसभा चुनाव में एक सीट पर मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व मिलता आया है, लेकिन 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने मुस्लिम को टिकट नहीं दिया. राज्यसभा में भी आखिरी बार 2011 में प्रतिनिधित्व दिया था. उसके बाद मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया. अगर इस बार कांग्रेस हमारी बात नहीं मानती है तो फिर आगामी चुनाव और विधानसभा चुनाव में उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा. अब मुसलमान भी विकल्प ढूंढ रहे हैं. मुसलमान भी कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे तो फिर उनके पास कौन बचेगा? कांग्रेस आलाकमान को हमारी मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.मुसलमान अब दूसरे दलों की तरफ देख रहे हैं.

हमारे 100 प्रतिशत वोट लेती है कांग्रेस: राजस्थान मंसूरी महापंचायत के प्रदेशाध्यक्ष हनीफ मंसूरी का कहना है कि हमारी मांग है कि राज्यसभा में एक मुसलमान जाना चाहिए. 15 साल पहले दुरू मियां और अश्क अली टांक को राज्यसभा भेजा था. 2019 और 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने मुसलमान को टिकट नहीं दिया. लगातार हमारी अनदेखी की है. हम चाहते हैं कि हमारी आवाज लोकसभा या राज्यसभा में उठे. मुस्लिम समाज 100 प्रतिशत वोट कांग्रेस को करता है तो उसका हक लेने का अधिकार भी बनता है. कम से कम एक सीट पर तो मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व देना चाहिए. मंसूरी ने कहा कि दूसरे दल भी मुसलमान पर डोरे डाल रहे हैं. अगर कांग्रेस हमारी अनदेखी करेगी तो परिणाम भुगतने को तैयार रहें.