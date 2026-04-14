मुस्लिम संगठन मुखर: कांग्रेस से मांगा राज्यसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व, नहीं देने पर चेताया...
मुस्लिम संगठनों ने कहा कि राज्यसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है. जून में खाली हो रही तीन सीटों पर एक उम्मीदवार हमारा होना चाहिए.
Published : April 14, 2026 at 6:51 PM IST
जयपुर: राजस्थान में जून माह में खाली हो रही राज्यसभा की तीन सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस में लॉबिंग शुरू हो गई है. संख्या बल के लिहाज से चुनाव में दो सीट भाजपा और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है. भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू एवं राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल पूरा होने से तीन सीटें खाली होंगी. कांग्रेस की बात करें तो उसके परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम समाज ने हाईकमान के सामने मजबूत दावेदारी रखी है. विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने कांग्रेस आलाकमान से समाज से प्रत्याशी बनाने की मांग की. ऐसा नहीं होने पर कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में नतीजे भुगतने को तैयार रहने की चेतावनी भी दी.
मुसलमान को मिलना चाहिए हक: मिली काउंसिल के प्रदेश सचिव अब्दुल लतीफ आरको बोले, प्रदेश में मुसलमान आबादी 11 प्रतिशत है. इस हिसाब से हमें हमारा हक मिलना चाहिए.राज्य में कोई भी चुनाव हो मुसलमान अपना 100 प्रतिशत वोट कांग्रेस को देता आया है. राज्यसभा की तीन सीटें खाली होंगी तो कांग्रेस को चाहिए कि वो एक सीट पर मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व दें, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में हमारी आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं है. कांग्रेस ही हमारी बात नहीं सुनेगी तो फिर कौन सुनेगा.
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चेताया-मुस्लिम तलाश रहे हैं विकल्प: अब्दुल का कहना था कि पहले लोकसभा चुनाव में एक सीट पर मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व मिलता आया है, लेकिन 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने मुस्लिम को टिकट नहीं दिया. राज्यसभा में भी आखिरी बार 2011 में प्रतिनिधित्व दिया था. उसके बाद मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया. अगर इस बार कांग्रेस हमारी बात नहीं मानती है तो फिर आगामी चुनाव और विधानसभा चुनाव में उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा. अब मुसलमान भी विकल्प ढूंढ रहे हैं. मुसलमान भी कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे तो फिर उनके पास कौन बचेगा? कांग्रेस आलाकमान को हमारी मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.मुसलमान अब दूसरे दलों की तरफ देख रहे हैं.
हमारे 100 प्रतिशत वोट लेती है कांग्रेस: राजस्थान मंसूरी महापंचायत के प्रदेशाध्यक्ष हनीफ मंसूरी का कहना है कि हमारी मांग है कि राज्यसभा में एक मुसलमान जाना चाहिए. 15 साल पहले दुरू मियां और अश्क अली टांक को राज्यसभा भेजा था. 2019 और 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने मुसलमान को टिकट नहीं दिया. लगातार हमारी अनदेखी की है. हम चाहते हैं कि हमारी आवाज लोकसभा या राज्यसभा में उठे. मुस्लिम समाज 100 प्रतिशत वोट कांग्रेस को करता है तो उसका हक लेने का अधिकार भी बनता है. कम से कम एक सीट पर तो मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व देना चाहिए. मंसूरी ने कहा कि दूसरे दल भी मुसलमान पर डोरे डाल रहे हैं. अगर कांग्रेस हमारी अनदेखी करेगी तो परिणाम भुगतने को तैयार रहें.
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हम राज्यसभा में प्रतिनिधित्व चाहते हैं: राजस्थान मुस्लिम फोरम के हाफिज मंजूर बोले, काफी समय से राजस्थान से मुस्लिम समाज को संसद में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया. राजस्थान में मुस्लिम समाज 10 से 11 प्रतिशत हैं. उस लिहाज से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. हमारी कांग्रेस आलाकमान से मांग है कि इस बार राज्यसभा में किसी मुसलमान को भेजा जाए.
अब तक चार मुस्लिम पहुंचे उच्च सदन: राज्यसभा में राजस्थान से अब तक चार मुस्लिम पहुंचे हैं.इनमें तीन कांग्रेस और एक भाजपा से राज्यसभा गए. कांग्रेस से अबरार अहमद, दुरू मियां और अश्क अली टांक राज्यसभा गए तो भाजपा ने यहां से नजमा हपतुल्लाह को उच्च सदन भेजा था. इसके अलावा राजस्थान में कैप्टन अयूब खान एकलौते मुस्लिम हैं, जो लोकसभा सांसद रहे. अयूब झुंझुनू से दो बार लोकसभा सांसद और केंद्र में मंत्री रहे.
ये नेता कर रहे हैं लॉबिंग: कांग्रेस से अल्पसंख्यक वर्ग से राज्यसभा चुनाव के लिए लॉबिंग करने वालों में राष्ट्रीय सचिव रेहाना रियाज, दानिश अबरार, पूर्व मंत्री जाहिदा खान, सालेह मोहम्मद, पीसीसी सचिव अयूब खान, हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अमीन पठान प्रमुख हैं.
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