धर्म की दीवार लांघ कर मंदिर में लिए सात फेरे; परिवार के लोग नहीं माने तो जेबा और प्रदीप ने छोड़ा घर
राबर्टसगंज के शिव मंदिर में एक-दूजे के हुए जेबा खातून और प्रदीप कुमार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 11:43 AM IST
राबर्ट्सगंज: जिले के कर्मा इलाके की रहने वाली मुस्लिम युवती ने धर्म और समाज की बंदिशें तोड़कर मंदिर में अपने प्रेमी का हाथ थाम लिया. कर्मा के ही प्रदीप कुमार के साथ जेहा खातून ने राबर्टसगंज के दंडिईत शिव मंदिर में मंदिर सात फेरे लिए. इस रिश्ते से न तो जेहा के घरवाले खुश हैं, न ही प्रदीप के. दोनों ने ही अपना घर छोड़ दिया है. साथ ही कहा है कि जैसे भी हो, वे अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे.
बता दें कि प्रेमी जोड़ा शनिवार को रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पहुंचा था. यहां दोनों ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी. साथ ही कहा था कि वे दोनों शादी करना चाहते हैं, हालांकि उनके घरवाले इसके लिए राजी नहीं हैं. पुलिस ने जेहा खातून को मिर्जापुर के वन स्टॉप सेंटर भेज दिया. इसके अगले दिन जेहा फिर से राबर्टसगंज के शिव मंदिर पहुंची और प्रदीप भी वहां चला आया. फिर दोनों ने हिंदू-रीति रिवाज के अनुसार एक दूसरे का हाथ थामा, सात फेरे लिए.
पुलिस के अनुसार प्रेमी युगल बालिग हैं. इसमें प्रदीप की उम्र करीब 24 तो जेहा की 22 साल है. ऐसे में वे खुद फैसला कर सकते हैं. दोनों के परिजनों ने पुलिस के पास कोई शिकायती पत्र नहीं दिया है. इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है. जेहा खातून ने बताया कि शादी का बंधन दोनों ने अपनी मर्जी से स्वीकार किया है. प्रेमी प्रदीप कुमार ने बताया कि डेढ़ वर्ष पहले काम के दौरान दोनों की जान-पहचान हुई, जो अब शादी तक पहुंची है. हम दोनों बेहद खुश हैं.
प्रेमी युगल की मंदिर की शादी की चर्चा हर तरफ है. इस बारे में सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि दोनों थाने पर आए थे. दोनों बालिग हैं. दोनों के परिवारों को बुलाया गया, लेकिन परिवार के लोग इस रिश्ते के लिए सहमत नहीं हुए. रविवार को दोनों ने मंदिर में शादी कर ली. अगर दोनों सुरक्षा मांगेगे तो दी जाएगी.
