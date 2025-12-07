ETV Bharat / state

लखीमपुर की नूरजहां बनी पूनम; धर्म परिवर्तन कर प्रेमी से मंदिर में की शादी

बरेली : लखीमपुर खीरी की रहने वाली नूरजहां ने हिंदू धर्म अपना कर अपने प्रेमी से शादी कर ली. इसके साथ ही अपना नाम बदलकर पूनम कर लिया. बरेली के धर्मपाल से उसकी मुलाकात दिल्ली में खिलौना फैक्ट्री में काम करने के दौरान हुई थी.

नूरजहां ने बताया कि दिल्ली में मुंडेरा स्थित खिलौना फैक्ट्री में दोनों काम करते थे और वहीं किराए के कमरों में रहते थे. धर्मपाल से दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई. दोनों पिछले पांच साल से एक-दूसरे को जानते थे और 7-8 महीने से दिल्ली में लिव-इन रिलेशनशिप में थे. नूरजहां ने कहा कचहरी में दिए हलफनामे में कहा है कि उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है और उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है. नूरजहां ने कहा कि उसे तीन बार तलाक दे दिया गया था. उसे हिजाब-बुरका अच्छा नहीं लगता. बताया कि पिछले पांच साल से भगवान राम को मानती हैं, मंदिर जाती हैं और पूजा भी करती हैं. इस वजह से उनके घरवाले अक्सर उन्हें डांटते थे.