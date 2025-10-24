ETV Bharat / state

संतकबीरनगर में मुस्लिम युवती ने अपनाया सनातन धर्म; मंदिर में प्रेमी संग लिए सात फेरे, इलाके में तनाव

रेहाना खातून ने हिंदू धर्म अपनाकर बबलू मौर्या से की शादी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

संतकबीनगर: मुस्लिम युवती ने अपने प्यार को पाने के लिए शुक्रवार को सनातन धर्म अपना लिया. युवती ने अपने हिंदू प्रेमी के साथ मंदिर में शादी कर ली. इस सात फेरे के स्थानीय लोग गवाह बने.

मुस्लिम युवती ने पहले सनातन धर्म अपनाया. इसके बाद हिंदू युवक से मंदिर में शादी कर ली. दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी रचाई. यह शादी धनघटा थाना क्षेत्र के गांव कड़जी रुस्तमपुर में हुई.

सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो: संतकबीनगर में थानाध्यक्ष जयप्रकाश दुबे ने कहा कि रेहाना खातून ने हिंदू धर्म अपनाकर बबलू मौर्या से दानी नाथ शिव मंदिर में शादी कर ली. शादी के बाद युवती ने खुद सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो शेयर किये.

रेहाना खातून ने शेयर किये गये वीडियो में कहा है कि वह बालिग हैं. अपने फैसले खुद ले सकती हैं. धर्म परिवर्तन और शादी उन्होंने अपनी इच्छा से की है. उन पर और परिवार पर किसी भी तरह का दबाव नहीं था.