संतकबीरनगर में मुस्लिम युवती ने अपनाया सनातन धर्म; मंदिर में प्रेमी संग लिए सात फेरे, इलाके में तनाव

थानाध्यक्ष जयप्रकाश दुबे ने बताया कि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए गांव में पुलिस की गश्त की जा रही है.

रेहाना खातून ने हिंदू धर्म अपनाकर बबलू मौर्या से की शादी. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 3:06 PM IST

Updated : October 24, 2025 at 3:56 PM IST

संतकबीनगर: मुस्लिम युवती ने अपने प्यार को पाने के लिए शुक्रवार को सनातन धर्म अपना लिया. युवती ने अपने हिंदू प्रेमी के साथ मंदिर में शादी कर ली. इस सात फेरे के स्थानीय लोग गवाह बने.

मुस्लिम युवती ने पहले सनातन धर्म अपनाया. इसके बाद हिंदू युवक से मंदिर में शादी कर ली. दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी रचाई. यह शादी धनघटा थाना क्षेत्र के गांव कड़जी रुस्तमपुर में हुई.

सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो: संतकबीनगर में थानाध्यक्ष जयप्रकाश दुबे ने कहा कि रेहाना खातून ने हिंदू धर्म अपनाकर बबलू मौर्या से दानी नाथ शिव मंदिर में शादी कर ली. शादी के बाद युवती ने खुद सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो शेयर किये.

रेहाना खातून ने शेयर किये गये वीडियो में कहा है कि वह बालिग हैं. अपने फैसले खुद ले सकती हैं. धर्म परिवर्तन और शादी उन्होंने अपनी इच्छा से की है. उन पर और परिवार पर किसी भी तरह का दबाव नहीं था.

परिजनों ने युवक पर लगाया आरोप: पहले रेहाना खातून के अचानक लापता होने पर उसके परिजनों ने प्रेमी बबलू मौर्या पर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया था. उन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. शादी और धर्म परिवर्तन की जानकारी मिलने के बाद युवती के परिजन नाराज हो गए हैं. इसके चलते गांव में तनाव का माहौल है.

गांव में तनाव, पुलिस बल तैनात: थानाध्यक्ष जयप्रकाश दुबे ने कहा कि अप्रिय स्थिति से बचने के लिए गांव में पुलिस गश्त कर रही है.

Last Updated : October 24, 2025 at 3:56 PM IST

