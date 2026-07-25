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संभल में बिरादरी विवाद में मुस्लिम परिवार का सामाजिक बहिष्कार, मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक

संभल: जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इस बार विवाद किसी दूसरे समुदाय से नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज के भीतर दो बिरादरियों के बीच का बताया जा रहा है.

विवाद की वजह क्या?: पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद संभल की तहसील क्षेत्र के ऐंचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के गांव माडली समसपुर का है. यहां के निवासी मोहम्मद वसीम ने आरोप लगाया है कि मस्जिद के मुतवल्ली अतीक अहमद, उनके पुत्र साने आलम, आमिर उर्फ भोलू तथा हाजी मारूफ ने नमाज अदा करने की एक नई परंपरा शुरू कर दी है, जिसके तहत दिन में छह बार नमाज पढ़ी जाती है, जबकि सामान्य रूप से पांच वक्त की नमाज अदा की जाती है.

मस्जिद में इबादत से रोका! (Video Credit: ETV Bharat)

फरमान पर आपत्ति: वसीम और उसके परिवार ने नमाज की इस नई परंपरा का विरोध किया. वसीम के मुताबिक, पिछले करीब 120 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार ही नमाज अदा होनी चाहिए. विरोध करने के बाद उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया गया.