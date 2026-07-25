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संभल में बिरादरी विवाद में मुस्लिम परिवार का सामाजिक बहिष्कार, मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक

पीड़ित परिवार को पुलिस अधीक्षक ने दिया न्याय का भरोसा, कहा- मौलिक अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं!

संभल में थमाई गई तालिबानी सोच!
संभल में थमाई गई तालिबानी सोच! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 8:16 AM IST

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संभल: जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इस बार विवाद किसी दूसरे समुदाय से नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज के भीतर दो बिरादरियों के बीच का बताया जा रहा है.

विवाद की वजह क्या?: पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद संभल की तहसील क्षेत्र के ऐंचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के गांव माडली समसपुर का है. यहां के निवासी मोहम्मद वसीम ने आरोप लगाया है कि मस्जिद के मुतवल्ली अतीक अहमद, उनके पुत्र साने आलम, आमिर उर्फ भोलू तथा हाजी मारूफ ने नमाज अदा करने की एक नई परंपरा शुरू कर दी है, जिसके तहत दिन में छह बार नमाज पढ़ी जाती है, जबकि सामान्य रूप से पांच वक्त की नमाज अदा की जाती है.

मस्जिद में इबादत से रोका! (Video Credit: ETV Bharat)

फरमान पर आपत्ति: वसीम और उसके परिवार ने नमाज की इस नई परंपरा का विरोध किया. वसीम के मुताबिक, पिछले करीब 120 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार ही नमाज अदा होनी चाहिए. विरोध करने के बाद उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया गया.

गांव में उनकी बिरादरी के केवल पांच-छह परिवार हैं, जिनमें से दो परिवार कथित तौर पर दूसरे पक्ष के साथ हैं. गांव की करीब 80 प्रतिशत आबादी एक विशेष बिरादरी की है, जबकि वह धन्ना बिरादरी से आते हैं. हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जाता है और शर्त रखी जाती है कि नई परंपरा के अनुसार ही नमाज पढ़नी होगी.- वसीम, पीड़ित

पुलिस से की न्याय की मांग: पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से इस मामले की शिकायत की है. लिखित शिकायत के जरिए पुलिस से परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है. पुलिस अधीक्षक ने परिवार को कानून के तहत कार्रवाई का भरोसा दिया है.

मोहम्मद वसीन नामक धन्ना बिरादरी का व्यक्ति है. इसके द्वारा आज जिला मुख्यालय में आकर आवेदन दिया गया है. मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया है. नमाज पढ़ने से रोकने का आरोप लगाया है. ये मौलिक अधिकारों के हनन का मामला है. डेढ़ साल से इनका सामाजिक बहिष्कार करने का आरोप पीड़ित पक्ष ने लगाया है.- -कृष्ण कुमार विश्नोई, पुलिस अधीक्षक

पीड़ित वसीम ने बताया कि 26 जनवरी 2024 को थाना प्रभारी की मौजूदगी में कुछ शर्तों के साथ समझौता हुआ था, लेकिन आरोपी पक्ष ने उन शर्तों का पालन नहीं किया और उनका उत्पीड़न जारी रहा.

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