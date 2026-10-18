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सहारनपुर में 50 साल से ये मुस्लिम परिवार बना रहा रावण का पुतला

मुस्लिम परिवार बनाता है रावण का पुतला ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर: मजहब की दीवारों से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करने वाला मुजफ्फरनगर का एक परिवार आज भी समाज को एकता का संदेश दे रहा है. कस्बा चरथावल निवासी इंतजार अली का परिवार पिछले 50 वर्षों से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला बनाकर हिंदू-मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल कायम कर रहा है.

दशहरे पर जिन पुतलों का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाता है, उन्हें तैयार करने में मुस्लिम कारीगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. खास बात यह है कि इंतजार अली द्वारा तैयार किया जाने वाला रावण का पुतला बोलता और हंसता भी है, जो दशहरा मेले में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है.

रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला बनाते हैं मुस्लिम कारीगर (VIDEO Credit; ETV Bharat) इंतजार अली के परिवार के लिए रावण का पुतला बनाना केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है. परिवार के बुजुर्गों ने इस कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया और अब इंतजार अली अपने कारीगरों के साथ इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. इंतजार अली दशहरा से लगभग एक महीना पहले से ही पुतला बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं. बांस, कागज और अन्य सामग्री से विशालकाय पुतलों को आकार देने के लिए कारीगर लगातार मेहनत करते हैं. पुतलों की बनावट, सजावट और उनके आकर्षक रूप पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि दशहरे के दिन दर्शकों को भव्य नजारा देखने को मिले. हिंदू-मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल (Photo Credit; ETV Bharat) इंतजार अली बताते हैं कि उनका परिवार सहारनपुर की विभिन्न रामलीलाओं के लिए भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले तैयार करता है. दस कारीगरों की कुशल टीम 18 वर्षों से रावण बनाने के काम में लगी है. एक महीने की मेहनत के बाद तैयार होने वाले ये पुतले दशहरा आयोजनों की रौनक बढ़ाते हैं.