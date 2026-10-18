सहारनपुर में 50 साल से ये मुस्लिम परिवार बना रहा रावण का पुतला
दशहरे पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला बनाते हैं मुस्लिम कारीगर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 2:11 PM IST
सहारनपुर: मजहब की दीवारों से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करने वाला मुजफ्फरनगर का एक परिवार आज भी समाज को एकता का संदेश दे रहा है. कस्बा चरथावल निवासी इंतजार अली का परिवार पिछले 50 वर्षों से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला बनाकर हिंदू-मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल कायम कर रहा है.
दशहरे पर जिन पुतलों का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाता है, उन्हें तैयार करने में मुस्लिम कारीगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. खास बात यह है कि इंतजार अली द्वारा तैयार किया जाने वाला रावण का पुतला बोलता और हंसता भी है, जो दशहरा मेले में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है.
इंतजार अली के परिवार के लिए रावण का पुतला बनाना केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है. परिवार के बुजुर्गों ने इस कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया और अब इंतजार अली अपने कारीगरों के साथ इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं.
इंतजार अली दशहरा से लगभग एक महीना पहले से ही पुतला बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं. बांस, कागज और अन्य सामग्री से विशालकाय पुतलों को आकार देने के लिए कारीगर लगातार मेहनत करते हैं. पुतलों की बनावट, सजावट और उनके आकर्षक रूप पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि दशहरे के दिन दर्शकों को भव्य नजारा देखने को मिले.
यही वजह है कि वर्षों से इस परिवार की बनाई कलाकृतियों की मांग बनी हुई है, लेकिन जब उनके द्वारा बनाए पुतलों का दहन होता है तो उनकी आंखे भर आती है, क्योंकि महीनों की मेहनत से बने पुतलों को पल भर में जला कर राख कर दिया जाता है.
पुतला बनाने वाले कारीगर रियासत अली बताते हैं कि उनके द्वारा बनाए गए रावण के पुतले की खासियत इसे दूसरे पुतलों से अलग बनाती है. दशहरा बुराई पर अच्छाई, अहंकार पर विनम्रता और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है. भगवान राम के हाथों रावण के पुतले का दहन इसी संदेश को जन-जन तक पहुंचाता है.
वहीं, इंतजार अली का परिवार अपने काम से यह साबित करता है कि त्योहारों की खुशियां साझा करने के लिए धर्म की सीमाएं बाधा नहीं बनतीं. अलग-अलग आस्थाओं के बावजूद लोग एक-दूसरे की परंपराओं में सहयोग कर सकते हैं.
आज जब धर्म और मजहब के नाम पर समाज में दूरियां पैदा करने की कोशिशें होती हैं, तब चरथावल का यह परिवार अपने हुनर और मेहनत से भाईचारे की मिसाल पेश करता है. रावण के पुतले भले ही दशहरे पर जलकर राख हो जाते हों, लेकिन उन्हें बनाने वाले कारीगरों का संदेश कायम रहता है. इंसानियत, आपसी सम्मान और सामाजिक सद्भाव ही समाज की असली ताकत हैं.
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