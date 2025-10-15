ETV Bharat / state

कौशांबी में मुस्लिम परिवार ने अपनाया हिंदू धर्म; मेहंदी अली बने अनुज, सायमा बनीं सौम्या, बताई यह वजह

हिंदू रक्षा समिति के जिला संयोजक वेद प्रकाश सत्यार्थी ने दी जानकारी.

कौशांबी में मुस्लिम परिवार ने अपनाया हिंदू धर्म
कौशांबी में मुस्लिम परिवार ने अपनाया हिंदू धर्म (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 7:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कौशांबी : जिले में एक मुस्लिम परिवार ने हिन्दू धर्म को अपनाया है. हिन्दू रक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने 'घर वापसी' के लिए वैदिक हवन-यज्ञ का आयोजन किया. हिंदू रक्षा समिति के जिला संयोजक वेद प्रकाश सत्यार्थी ने बताया कि बुधवार को एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू धर्म अपनाया है.

हिंदू रक्षा समिति के जिला संयोजक ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि चायल तहसील के रहने वाले मेहंदी अली राजपूत ने बुधवार को अपने परिवार के साथ मंझनपुर स्थित मंदिर में हिंदू धर्म को अपनाया है. उन्होंने मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार और हवन के साथ हिंदू धर्म में वापसी की. घर वापसी की पूरी प्रक्रिया हिंदू रक्षा समिति संगठन के सदस्यों की मौजूदगी में संपन्न हुई.

उन्होंने बताया कि इस दौरान मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान, हवन और दीक्षा संस्कार कराए गए. परिवार के मुखिया मेहंदी अली राजपूत ने अब अपना नाम अनुज रख लिया है. उनकी पत्नी सायमा राजपूत ने सौम्या रखा है.

अनुज प्रताप ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे सनातन का बोध हुआ. भारत में प्रचलित जो भी धर्म हैं उसका मैने अध्ययन किया और जिसके बाद मैने यह पाया कि और मुझे अनुभूति हुई कि सनातन यथार्थ है, सनातन ही हमको वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा देता है और सनातन ही मानव जाति के लिये और पूरे विश्व के लिये उपयोगी धर्म है. उन्होंने कहा कि पहले मेरा नाम मेहंदी अली राजपूत था जिसको नामांतरण के बाद अनुज प्रताप सिंह किया गया, वहीं पत्नी सायमा राजपूत था नामांतरण के बाद उनका सौम्या अनुज सिंह रखा गया है.

पत्नी सौम्या ने बताया कि सनातन धर्म ही सबसे अच्छा मुझे समझ में आ रहा है. इसलिये मैं सनातन धर्म में आना चाहती हूं. पहले मेरा नाम सायमा बानो था उसके बाद अब सौम्या हो गया है.

यह भी पढ़ें : सीएम योगी के जन्मदिन पर मुस्लिम युवती ने अपनाया हिंदू धर्म; दुर्गा मंदिर में प्रेमी के साथ हिंदू रीति-रिवाज से रचाई शादी

यह भी पढ़ें : सहारनपुर में मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म अपनाया, दानिश से बना शिव राणा, कहा- पूर्वज भी सनातनी थे, अब की घर वापसी

TAGGED:

KAUSHAMBI NEWS
MUSLIM FAMILY CONVERT
KAUSHAMBI LATEST NEWS
KAUSHAMBI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.