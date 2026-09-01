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UCC पर मुस्लिम समाज की बैठक में बड़ा निर्णय, बनेगी राज्य स्तरीय समिति

रायपुर: छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लेकर मुस्लिम समाज के प्रबुद्धजनों की महत्वपूर्ण बैठक रायपुर में आयोजित की गई. बैठक में UCC के विरोध के बजाय रचनात्मक संवाद, संवैधानिक मूल्यों और समाजहित के आधार पर सुझाव तैयार करने पर जोर दिया गया. बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह रहा कि मुस्लिम समाज की ओर से राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ के सभी संभागों और जिलों में समाज के विभिन्न वर्गों से राय-मशविरा कर एक विस्तृत सुझाव-पत्र तैयार करेगी. इसे कानून विशेषज्ञों और उलेमा की संयुक्त टीम के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन की समान नागरिक संहिता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

ऐसे तैयार होगा सुझाव पत्र

छत्तीसगढ़ शासन की UCC समिति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव आमंत्रित किए जाने के क्रम में रायपुर में अहम मीटिंग हुई. इसमें मुस्लिम समाज के वरिष्ठ अधिवक्ताओं, कानून विशेषज्ञों, उलेमा, मुफ्ती हजरात, शहर काजी, कुरआन और शरीअत के जानकारों, इस्लामिक स्कॉलर्स तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने UCC के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया. बैठक का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित UCC कानून को लेकर मुस्लिम समाज की ओर से एक सकारात्मक, संवैधानिक और तथ्यात्मक सुझाव-पत्र तैयार करना रहा.

बनेगी राज्य स्तरीय समिति

बैठक में निर्णय लिया गया कि UCC को लेकर मुस्लिम समाज की ओर से सुझाव तैयार करने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा. यह समिति केवल रायपुर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ के सभी संभागों और जिलों में पहुंचकर समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव एकत्र करेगी. समिति के माध्यम से प्रबुद्धजन, इस्लामिक स्कॉलर्स, उलेमा, अधिवक्ता, मुतवल्ली, सामाजिक संगठन, महिलाएं और बुद्धिजीवियों से राय-मशविरा किया जाएगा. प्राप्त सुझावों को कानून विशेषज्ञों और उलेमा की संयुक्त टीम के माध्यम से व्यवस्थित कर अंतिम सुझाव-पत्र तैयार किया जाएगा. इसके बाद यह प्रस्ताव शासन द्वारा गठित समान नागरिक संहिता समिति, छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

निकाह, मेहर, तलाक से लेकर उत्तराधिकार तक के मुद्दों पर मंथन

बैठक में मुस्लिम विवाह, निकाह, मेहर, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, वसीयत, बच्चों और महिलाओं के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रारंभिक चर्चा की गई. वक्ताओं ने इन सभी विषयों पर समाज के विभिन्न वर्गों की राय लेकर तथ्यात्मक और कानूनी आधार पर सुझाव तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया.

कानून के सामने सभी नागरिक समान हों, महिलाओं को मिले न्याय

बैठक में कानून के सामने सभी नागरिकों को समान अधिकार और समानता मिलने की बात कही गई. साथ ही हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने और महिलाओं को न्याय, सम्मान तथा समान अधिकार दिलाने जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया. महिलाओं के आर्थिक अधिकार, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और सामाजिक सुरक्षा को भी सुझाव-पत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं में शामिल करने पर विचार किया गया.