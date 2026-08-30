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छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता के लिए सुझाव, एक सितंबर को मुस्लिम समाज की मीटिंग

रायपुर : विष्णुदेव साय सरकार ने छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी का ऐलान पहले कर दिया. अब इस कानून को लेकर मीटिंग का दौर चल रहा है. समान नागरिक संहिता की समिति ने नागरिकों से सुझाव मांगे हैं. इस समिति को सुझाव देने के लिए रायपुर मुस्लिम समाज की ओर से एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है. इस बात की जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज ने दी है.

समान नागरिक संहिता को लेकर मुस्लिम समाज रायपुर के गुरुघासीदास ऑडिटोरियम में 1 सितंबर मंगलवार को अहम बैठक करेगा. इस मीटिंग में मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों द्वारा दिए गए सुझावों को जुटाया जाएगा. इसके लिए रायपुर की समस्त मस्जिदों में जुमा को ऐलान के माध्यम से सूचना दी गई है.

लिखित में सुझाव की अपील

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने अपील की है कि UCC के संबंध में सुझाव लिखित में अध्यक्ष, समान नागरिक संहिता समिति, छत्तीसगढ़ के नाम से दिया जाए. इसे कुल दो प्रतियों में दिया जाए. बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शहर काजी डॉ. मोहम्मद इमरान अशरफी शामिल होंगे. इस मीटिंग की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता फैसल रिजवी करेंगे. मुस्लिम समाज की तरफ से तैयार किए गए सुझाव को जुटाने का काम किया जाएगा. उसके बाद मंगलवार शाम 4 बजे समान नागरिक संहिता समिति के सामने इसे प्रस्तुत किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए साय सरकार ने 15 अप्रैल 2026 को एक समिति का गठन किया था. इस समिति की अध्यक्ष रिटायर जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई को बनाया गया था. यह समिति यूसीसी को लेकर प्रारूप तैयार करने का काम कर रही है.