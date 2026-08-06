मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के लिए मुस्लिम समाज की पहल, ये गाइडलाइन जारी की
फलाह इंसानियत सोसाइटी ने 11 सूत्रीय गाइडलाइन जारी की, कांवड़ियों की मदद करेगी सोसाइटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 2:36 PM IST
मुजफ्फरनगर: पवित्र श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए मुस्लिम समाज ने आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की है. बुधवार शाम शहर के मुस्लिम धर्मगुरुओं और जिम्मेदारों ने एक बैठक कर कांवड़ यात्रा से संबंधित एक महत्वपूर्ण बयान जारी की.
शाह इस्लामिक लाइब्रेरी के संस्थापक मौलाना कारी खालिद ने कहा कि इन दिनों जिले से लाखों कांवड़ यात्री गुजर रहे हैं. यह आस्था का पर्व है, इस लिए प्रत्येक समाज को इसका स्वागत और सम्मान करना चाहिए. हम भी कांवड़ यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का दिल से स्वागत और सम्मान करते हैं.
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भीड़ के मद्देनजर मुस्लिम समाज के लोग उनकी मदद करेंगे. इस दौरान फलाह इंसानियत सोसाइटी की टीम मुजफ्फरनगर के द्वारा जनहित में 11 सूत्रीय गाइडलाइन भी जारी की गई है.
- इसमें कहा गया, "मुजफ्फरनगर जिला एवं शहर से लाखों कावड़ यात्री गुजर रहे हैं. इस अवसर पर मुजफ्फरनगर के नागरिकों का दायित्व है की कावड़ यात्रियों के लिए मार्गों को सुगम एवं शांतिपूर्ण बनाए रखने में मदद करें".
- जिन सड़कों एवं चौराहों से कावड़ यात्री गुजर रहे हैं, उन मार्गों एवं चौराहों पर जाने से बचे.
- चार पहिया एवं दो पहिया वाहन चालक, प्रशासन द्वारा निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही प्रयोग करें.
- कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी दुर्घटना अथवा घटना की स्थिति में तुरंत पुलिस एवं प्रशासन से संपर्क करें. कानून अपने हाथ में ना ले.
- यदि आपको उन्हीं मार्गो से गुजरना अत्यंत आवश्यक हो जहां से कावड़ यात्रा निकल रही है, तो पुलिस एवं प्रशासन से अनुमती लेकर यात्रा करें.
- सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट न करें.
- अफवाह से बचे, उन पर ध्यान न दे, किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैलाएं.
- किसी भी दुर्घटना अथवा घटना की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस एवं प्रशासन से संपर्क करें.
- कावड़ यात्रा के दौरान यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने हेतु पुलिस एवं प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रबंधो में सहयोग करें.
- समाज विरोधी एवं असामाजिक तत्वों से सतर्क रहें.
- एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते शहर एवं जिले में शांति, कानून व्यवस्था, आपसी प्रेम, धार्मिक सद्भाव तथा कानून का पालन करना अपना कर्तव्य समझें.
इसके अलावा गोरखपुर रेल जीआरपी द्वारा कांवड़ियों को लगातार जागरूक कया जा रहा है. ताकि यात्रा के दौरान कांवड़िए ईयरबड या हेडफोन लगाकर सफर न करें. सुरक्षित यात्रा के लिए रेलवे के नियमों का पालन करें, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके.
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