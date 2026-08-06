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मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के लिए मुस्लिम समाज की पहल, ये गाइडलाइन जारी की

मुजफ्फरनगर: पवित्र श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए मुस्लिम समाज ने आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की है. बुधवार शाम शहर के मुस्लिम धर्मगुरुओं और जिम्मेदारों ने एक बैठक कर कांवड़ यात्रा से संबंधित एक महत्वपूर्ण बयान जारी की.



शाह इस्लामिक लाइब्रेरी के संस्थापक मौलाना कारी खालिद ने कहा कि इन दिनों जिले से लाखों कांवड़ यात्री गुजर रहे हैं. यह आस्था का पर्व है, इस लिए प्रत्येक समाज को इसका स्वागत और सम्मान करना चाहिए. हम भी कांवड़ यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का दिल से स्वागत और सम्मान करते हैं.



बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भीड़ के मद्देनजर मुस्लिम समाज के लोग उनकी मदद करेंगे. इस दौरान फलाह इंसानियत सोसाइटी की टीम मुजफ्फरनगर के द्वारा जनहित में 11 सूत्रीय गाइडलाइन भी जारी की गई है.