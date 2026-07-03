कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर बूंदी में मुस्लिम समाज ने निकाला जुलूस, गिरफ्तारी की मांग, कलेक्ट्रेट बना पुलिस छावनी
समाज ने धार्मिक महापुरुषों पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून बनाने की मांग की, ताकि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति नहीं हो.
Published : July 3, 2026 at 7:43 PM IST
बूंदी: पैगंबर हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में शुक्रवार को बूंदी में मुस्लिम समाज में आक्रोश देखने को मिला. समाज के लोगों ने शहर में जुलूस निकाला और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मीरा गेट से कलेक्ट्रेट तक भारी पुलिस बल तैनात रहा.
जुलूस मीरा गेट से शुरू हुआ और शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा. पूरे रास्ते प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पूरे मार्ग पर पुलिस जाप्ता तैनात किया था. कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रवेश द्वार को बंद रखकर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और किसी भी अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके.
पढ़ें: पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी का मामला: भीलवाड़ा में प्रदर्शन...शहर काजी बोले- मांग पूरी नहीं हुई तो होगा जेल भरो आंदोलन
कथित टिप्पणी से धार्मिक भावनाएं आहत: प्रदर्शन के दौरान धर्मगुरुओं ने सरकार से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करने की मांग उठाई. मुफ़्ती नदीम अख्तर सकाफी ने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई होती है, तो धार्मिक आस्थाओं से जुड़े मामलों में भी समान संवेदनशीलता और निष्पक्षता दिखाई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि कथित टिप्पणी से मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और समाज पिछले कई दिनों से कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहा है. उनका कहना था कि ऐसे मामलों में सरकार को शिकायत की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं संज्ञान लेकर कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए.
प्रभावी कानूनी व्यवस्था बनाने की मांग: मुफ़्ती आलम रज़ा गोरी ने कहा कि किसी भी धर्म, उसके महापुरुषों अथवा धार्मिक प्रतीकों के प्रति कथित आपत्तिजनक टिप्पणी समाज में तनाव और वैमनस्य पैदा कर सकती है. उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए. साथ ही उन्होंने भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कानूनी व्यवस्था बनाने की भी आवश्यकता जताई.
यह भी पढ़ें: सोशल मीडिया पर विधायक के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, मुख्य आरोपी सहित 13 पकड़े
राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन: राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में संबंधित व्यक्ति की तत्काल गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच तथा कानून के अनुरूप सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई. साथ ही प्रशासन से आग्रह किया गया कि धार्मिक सौहार्द बनाए रखने और समाज में शांति एवं आपसी विश्वास कायम रखने के लिए ऐसे मामलों में त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि किसी भी धर्म या उसके पूज्य व्यक्तित्व के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी सामाजिक समरसता को प्रभावित कर सकती है, इसलिए कानून का समान रूप से पालन होना चाहिए. जुलूस और प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए.