बड़ी पहल: सदियों पुरानी '40वें दिन मृत्यु भोज' की कुरीति पर पाबंदी

समाज के इस फैसले के विरोध में जाने वाले को सामाजिक पंचायत की ओर से कोई सहयोग नहीं किया जाएगा.

ban on mrityu bhoj
दरगाह हजरत मीरा साहब (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 2, 2025 at 5:23 PM IST

2 Min Read
अजमेर: तारागढ़ पहाड़ी पर पंचायत खुद्दाम सैयद जादगान दरगाह हजरत मीरा साहब ने समाज में व्याप्त एक रूढ़िवादी परंपरा को खत्म करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से समाज में किसी की मृत्यु के 40वें दिन आयोजित होने वाले 'मृत्यु भोज' पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है. पाबंदी के बावजूद यदि कोई व्यक्ति ऐसा भोज आयोजित करता है, तो पंचायत की ओर से उसे भोजन पकाने के लिए बर्तन, देग या कोई अन्य सामान उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. साथ ही समाज का सहयोग (कमेटी का हाल) भी नहीं दिया जाएगा. पंचायत के इस निर्णय को दरगाह और आसपास की बस्तियों में नोटिस के रूप में चस्पा कर दिया गया है, ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता चल सके.

तारागढ़ पर स्थित दरगाह के पंचायत सचिव सैयद रब नवाज ने बताया कि सदियों से चली आ रही यह कुरीति मृतक के परिजनों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालती थी, जिससे कई लोगों को कर्ज भी लेना पड़ता था. इस परंपरा को समाप्त करने के लिए समाज के सभी बुजुर्गों और युवाओं से चर्चा के बाद यह सर्वसम्मति का निर्णय लिया गया.

उन्होंने कहा कि यदि कोई इस फैसले के विरुद्ध जाता है, तो उसे पंचायत और समाज का कोई सहयोग नहीं मिलेगा. सचिव ने बताया कि पंचायत के इस फैसले की समाज भर में सराहना हो रही है और इससे यहां के 800 से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि समाज में मौजूद अन्य कुरीतियों पर भी विचार-विमर्श कर उन्हें खत्म किया जाएगा.

सभी के लिए रस्में बनें आसान: पंचायत के अध्यक्ष सैयद अकील हुसैन ने बताया कि यह फैसला वक्त की जरूरत था. उन्होंने कहा कि अक्सर किसी की लंबी बीमारी के इलाज में परिवार का बचत-खर्च हो चुका होता है, ऐसे में 40वें दिन भारी-भरकम भोज का आयोजन उन पर दोहरी मार बन जाता था. पहले इन भोजों में कई खाद्य पदार्थ बनते थे और पूरे समाज को आमंत्रित किया जाता था. अध्यक्ष ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य शादी और मृत्यु जैसी रस्मों से जुड़े बड़े खर्चों को कम करना है, ताकि समाज के अमीर-गरीब सभी तबकों के लिए इन्हें निभाना आसान और सहज बनाया जा सके.

