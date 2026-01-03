ETV Bharat / state

संभल में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद खुद ढहा रहे लोग, 4 जनवरी को होना था बुलडोजर का एक्शन

तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, 4 जनवरी को बुलडोजर से अवैध निर्माण धवस्त किया जाना था. खुद कब्जा हटा रहे हैं, तो अच्छा है.

Photo Credit: ETV Bharat
मस्जिद गिराते मुस्लिम समुदाय के लोग. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 3, 2026 at 4:29 PM IST

Updated : January 3, 2026 at 4:37 PM IST

संभल: यूपी के संभल जिले की सदर तहसील के गांव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलाने के लिए प्रशासन ने 4 जनवरी की तारीख तय की थी. इस कार्रवाई से पहले मुस्लिम समुदाय के लोग खुद हथौड़े लेकर इस अवैध मस्जिद को तोड़ते नजर आए. तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, 4 जनवरी को बुलडोजर से अवैध निर्माण धवस्त किया जाना था. खुद कब्जा हटा रहे हैं, तो अच्छा है.

अवैध कब्जा कर मस्जिद निर्माण कराने का आरोप: तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मस्जिद के मुतवल्ली हाजी शमीम पर 439 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद निर्माण कराने का आरोप था. इस प्रकरण की शुरुआत 14 जून 2018 को दाखिल की गई रिपोर्ट से हुई थी.

संभल में मस्जिद गिराते लोग. (Video Credit: ETV Bharat)

उसी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार के न्यायालय में सुनवाई हुई. वर्षों चली कानूनी प्रक्रिया, साक्ष्यों और दस्तावेज़ों की गहन जांच के बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि भूमि सरकारी है और मुतवल्ली को बेदखल किया जाए.

सरकार जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा: तहसीलदार ने कहा कि आदेश के बाद इसके बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू की. इस अवैध निर्माण पर 4 जनवरी को बुलडोजर चलाया जाना था. प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद था. इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने पांच थानों की पुलिस, PAC और RRF की एक-एक कंपनी, 12 लेखपाल, दो कानूनगो की टीम और तीन बुलडोजर तैनात किए थे.

अतिक्रमण करने वालों के हौसले हुए पस्त: तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रशासन की सख्ती के कारण अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त हो गये हैं. नतीजा यह हुआ कि कार्रवाई से पहले ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद अवैध ढांचे को गिराने का काम शुरू कर दिया. तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि 4 जनवरी 2026 को बुलडोजर से अवैध निर्माण धवस्त किया जाना था. मुस्लिम समाज के लोग खुद मस्जिद का अवैध कब्जा हटा रहे हैं, तो अच्छा है.

Last Updated : January 3, 2026 at 4:37 PM IST

