ETV Bharat / state

मजहब बना दीवार; प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में भरा सिंदूर, फिर दोनों ने कर लिया सुसाइड

झांसी: उत्तर प्रदेश के झांसी में प्रेमी प्रेमिका ने शादी की और फिर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे. धर्म अलग होने के कारण दोनों शादी नहीं कर पा रहे थे. शनिवार सुबह घर के सामने बने बाड़े में दोनों के शव मिले. युवती की मांग में सिंदूर और पैर में बिछिया थीं. आत्महत्या करने वाली लड़की हिंदू और लड़का मुस्लिम था.

बचपन की दोस्ती प्यार में बदली: चिरगांव थाना प्रभारी राहुल राठौर ने बताया कि झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के पट्टी कुम्हर्रा निवासी मुस्कान (18 वर्ष) हरिश्चंद और उसी गांव का निवासी रियाजुल खान (23 वर्ष) राज मोहम्मद ने बचपन से चली आ रही दोस्ती को प्यार में बदलने और शादी न हो पाने के कारण आत्महत्या कर ली. मुस्कान के झांसी में रहने वाले फूफा सुनील पाल ने बताया कि मुस्कान उनके साले हरिश्चंद की बेटी थी. उनके साले के तीन बेटियां है, जिसमें मुस्कान सबसे बड़ी बेटी थी.

मुस्कान के पास नहीं था मोबाइल: उसके पास कोई मोबाइल भी नहीं था. बात करनी होती थी तो वह अपने पिता के कीपैड वाले फोन से बात किया करती थी. दो महीने पहले उसका रिश्ता टहरौली में तय कर दिया था और मार्च में उसकी शादी की होने वाली थी. सुबह उनको सूचना मिली कि मुस्कान और गांव के राज मोहम्मद के लड़के रियाजुल खान ने आत्महत्या कर ली.