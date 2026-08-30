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अमेरिका से लेकर रूस में ब्रज की पोशाक पहनेंगे कान्हा, 15 घंटे काम कर रहे मुस्लिम कारीगर, 1400 करोड़ का है कारोबार

जन्माष्टमी पर भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए हिंदू-मुस्लिम कारीगर बड़ी ही शिद्दत के साथ भगवान की अद्भुत पोशाक तैयार करते हैं.

मथुरा में ठाकुरजी की पोशाक तैयार कर रहे मुस्लिम कारीगर.
मथुरा में ठाकुरजी की पोशाक तैयार कर रहे मुस्लिम कारीगर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 5:19 PM IST

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मथुरा : कान्हा की नगरी में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. यहां ठाकुरजी के लिए मनमोहक और सुंदर पोशाकें तैयार की जा रही हैं, जो मथुरा के साथ ही देश-विदेश में कान्हा को धारण कराई जाएंगी. खास बात यह है कि ठाकुरजी के पोशाकें हिंदू-मुस्लिम मिलकर तैयार कर रहे हैं. हिंदू के साथ मुस्लिम कारीगर भी उसी तन्मयता से ठाकुरजी को पोशाक बनाते हैं, जो एक भाईचारे की मिसाल है. इन पोशाक की भारत ही नहीं विदेशों में भी डिमांड है. जन्माष्टमी पर ठाकुरजी के पोशाक की डिमांड अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, रूस में है. पोशाक का कारोबार करीब 1400 करोड़ रुपये का है.

मथुरा की गलियों में पोशाक और मुकुट शृंगार का व्यवसाय फैला है. 100 से अधिक कारखानों में अधिकांश मुस्लिम समाज के लोग दिन-रात एक कर ठाकुरजी के लिए मुकुट, पोशाक और शृंगार का सामान तैयार कर रहे हैं. श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आते ही पोशाक निर्माण कार्य में तेजी आ गई है. कारीगर दिन-रात एक कर इन पोशाकों को तैयार करने में लगे हुए हैं. ठाकुरजी का मुकुट, गले का हार, पायजेब, बगलबंदी, चूड़ियां और कान का कुंडल कारखानों में तैयार हो रहे हैं.

15 घंटे काम कर रहे मुस्लिम कारीगर. (Video Credit; ETV Bharat)

1400 करोड़ का पोशाक कारोबार : जन्मोत्सव को लेकर पोशाक बनाने के ऑर्डर दुकानदारों को मिलने लगे हैं. मुकुट में जरी, मोती, नग और खासतौर से शीशे का काम किया जाता है. मोती जड़ी मखमल के कपड़े पर कढ़ाई-बुनाई के साथ पोशाक तैयार किया जा रहा है. कारीगर दिन-रात एक करके आकर्षक सुंदर दिखने वाली पोशाक तैयार करने में लगे हैं. जन्माष्टमी पर पोशाक का कारोबार 1400 करोड़ रुपए का होता है.

हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल : भगवान श्री कृष्ण की नगरी में तीज त्योहार पर हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर त्योहार मानते हैं. चाहे ईद उल फितर हो या बकरा ईद या फिर होली, दिवाली या जन्माष्टमी का पर्व. हिंदू मुस्लिम मिलकर ठाकुरजी के लिए सुंदर आकर्षक दिखने वाली पोशाक भी तैयार करते हैं. जन्माष्टमी के दिन ठाकुरजी इन्हीं लोगों के हाथों से बनी हुई पोशाक धारण करते हैं.

शहर के जयसिंहपुरा में रहने वाले कारीगर आसिफ ने बताया, ठाकुरजी की पोशाक तैयार की जा रही है. जन्माष्टमी पर यही पोशाक ठाकुरजी धारण करते हैं. इस समय हम लोग मुकुट बनाने का काम कर रहे हैं. रश्मि धागे से मुकुट बनाने का काम किया जा रहा है. जरी और मोती इसमें लगाए जाते हैं.

जन्माष्टमी को लेकर तैयार किए जा रहे कान्हा के पोशाक.
जन्माष्टमी को लेकर तैयार किए जा रहे कान्हा के पोशाक. (Photo Credit; ETV Bharat)

तीन पीढ़ियों से कर रहे काम : कारीगर अरमान ने बताया, ठाकुरजी के लिए मुकुट बनाने में करीब 15 घंटे लग जाते हैं, जिसमें रेशम के धागे के साथ हरे, पीले, लाल रंग के मोती लगाए जाते हैं. जरी का बारीक काम होता है. पोशाक, मुकुट तैयार होने के बाद वृंदावन जो ठाकुरजी की पोशाक की बड़ी मंडी है में दुकानदारों के पास भेज दिया जाता है. हर रोज 8-10 कारीगर मुकुट तैयार करते हैं. मन में कोई भेदभाव नहीं होता. हमेशा यही ध्यान रखते हैं कि ठाकुरजी जो भी पोशाक धारण करें सुंदर और आकर्षक दिखना चाहिए. हमारा पुश्तैनी काम है, करीब तीन पीढ़ियों से यही काम किया जा रहा है.

अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड में डिमांड : मोहम्मद चांद कारखाना मालिक ने बताया, ठाकुरजी की पोशाक बनाने का काम करीब 40-45 सालों से हम करते हुए आ रहे हैं. हम लोग जब ठाकुरजी की पोशाक तैयार करते हैं, तो काफी मेहनत का काम होता है, क्योंकि बारीक है. धागे की बुनाई के साथ नग, मोती, जड़ी और सुनहरे धागे से सिलाई की जाती है. इधर-उधर देखने में उसकी बनावट बेकार हो जाती है. जन्माष्टमी से 2 महीने पहले ही ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं. मथुरा में बनी पोशाक अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, रूस भेजी जाती है.

मथुरा-वृंदावन में जन्माष्टमी की चल रही तैयारियां.
मथुरा-वृंदावन में जन्माष्टमी की चल रही तैयारियां. (Photo Credit; ETV Bharat)

पोशाक के प्रति लोगों की भावना : कारोबारी अंकित बंसल ने बताया, मथुरा की बनी हुई पोशाक उत्तर प्रदेश सरकार की लघु उद्योग कुटिल योजना में शामिल है. जन्माष्टमी पर पोशाक और मुकुट बनाने का काम करीब 1400 करोड़ रुपये का है. ठाकुरजी की पोशाक जब विदेशों में जाती है तो वहां भी वही मन में भाव उत्पन्न होता है. पोशाक के प्रति लोगों की भावना जुड़ी होती है, इसलिए पोशाक सुंदर आकर्षक दिखने वाली तैयारी की जाती है.

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