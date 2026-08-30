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अमेरिका से लेकर रूस में ब्रज की पोशाक पहनेंगे कान्हा, 15 घंटे काम कर रहे मुस्लिम कारीगर, 1400 करोड़ का है कारोबार

मथुरा में ठाकुरजी की पोशाक तैयार कर रहे मुस्लिम कारीगर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा : कान्हा की नगरी में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. यहां ठाकुरजी के लिए मनमोहक और सुंदर पोशाकें तैयार की जा रही हैं, जो मथुरा के साथ ही देश-विदेश में कान्हा को धारण कराई जाएंगी. खास बात यह है कि ठाकुरजी के पोशाकें हिंदू-मुस्लिम मिलकर तैयार कर रहे हैं. हिंदू के साथ मुस्लिम कारीगर भी उसी तन्मयता से ठाकुरजी को पोशाक बनाते हैं, जो एक भाईचारे की मिसाल है. इन पोशाक की भारत ही नहीं विदेशों में भी डिमांड है. जन्माष्टमी पर ठाकुरजी के पोशाक की डिमांड अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, रूस में है. पोशाक का कारोबार करीब 1400 करोड़ रुपये का है. मथुरा की गलियों में पोशाक और मुकुट शृंगार का व्यवसाय फैला है. 100 से अधिक कारखानों में अधिकांश मुस्लिम समाज के लोग दिन-रात एक कर ठाकुरजी के लिए मुकुट, पोशाक और शृंगार का सामान तैयार कर रहे हैं. श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आते ही पोशाक निर्माण कार्य में तेजी आ गई है. कारीगर दिन-रात एक कर इन पोशाकों को तैयार करने में लगे हुए हैं. ठाकुरजी का मुकुट, गले का हार, पायजेब, बगलबंदी, चूड़ियां और कान का कुंडल कारखानों में तैयार हो रहे हैं. 15 घंटे काम कर रहे मुस्लिम कारीगर. (Video Credit; ETV Bharat) 1400 करोड़ का पोशाक कारोबार : जन्मोत्सव को लेकर पोशाक बनाने के ऑर्डर दुकानदारों को मिलने लगे हैं. मुकुट में जरी, मोती, नग और खासतौर से शीशे का काम किया जाता है. मोती जड़ी मखमल के कपड़े पर कढ़ाई-बुनाई के साथ पोशाक तैयार किया जा रहा है. कारीगर दिन-रात एक करके आकर्षक सुंदर दिखने वाली पोशाक तैयार करने में लगे हैं. जन्माष्टमी पर पोशाक का कारोबार 1400 करोड़ रुपए का होता है. हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल : भगवान श्री कृष्ण की नगरी में तीज त्योहार पर हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर त्योहार मानते हैं. चाहे ईद उल फितर हो या बकरा ईद या फिर होली, दिवाली या जन्माष्टमी का पर्व. हिंदू मुस्लिम मिलकर ठाकुरजी के लिए सुंदर आकर्षक दिखने वाली पोशाक भी तैयार करते हैं. जन्माष्टमी के दिन ठाकुरजी इन्हीं लोगों के हाथों से बनी हुई पोशाक धारण करते हैं.