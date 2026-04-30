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ICSE-ISC बोर्ड रिजल्ट 2026; संभल में मुस्कान यादव ने इंटर और आकर्षि ने हाईस्कूल में किया जिला टॉप

मुस्कान ने 12वीं की परीक्षा में 96.5 प्रतिशत अंक और आकर्षि वार्ष्णेय ने 97.4 परसेंट अंक प्राप्त किये.

छात्रा मुस्कान यादव और आकर्षि वार्ष्णेय
छात्रा मुस्कान यादव और आकर्षि वार्ष्णेय (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 8:50 PM IST

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Updated : April 30, 2026 at 9:40 PM IST

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संभल : ICSE (10वीं) और ISC (12वीं) बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट गुरुवार को जारी हो गया. परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही छात्र-छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई. संभल की चंदौसी में स्थित सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा मुस्कान ने 12वीं की परीक्षा में 96.5 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जिला टॉप किया है. वहीं, छात्रा आकर्षि वार्ष्णेय ने इसी स्कूल से 97.4 परसेंट अंक प्राप्त कर हाईस्कूल में जिला टॉप किया है.

छात्रा मुस्कान यादव ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)

छात्रा आकर्षि वार्ष्णेय ने डॉक्टर बनने का लक्ष्य तय किया है. वहीं माता-पिता एवं परिवारजनों ने बेटी की सफलता पर खुशी जाहिर की है और आगे भी सफलता हासिल करने की इच्छाएं जताई हैं. उन्होंने कहा कि बेटियां अब हर कदम आगे बढ़ रही हैं. उन्होंने कहा कि हर कार्य में मेहनत करना जरूरी है, जो मेहनत करता है सफलता उसके कदम चूमती है.



मुस्कान ने बताया कि उनके टीचर्स ने बहुत मेहनत की है. मुझे कोई डाउट होता था तो टीचर्स बहुत सपोर्ट करते थे. टीचर्स की वजह से बहुत हेल्प हुई है. मुस्कान ने बताया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि मेरे मम्मी-पापा रात में उठ-उठकर कॉफी बना कर देते थे और मैं टारगेट करती थी कि कौन-कौन सा चैप्टर मुझे पूरा करना है और टारगेट को पूरा करते-रहे.


मस्कान की मां ममता ने बताया कि मेरी बेटी ने बहुत अच्छा किया है और मेरा नाम रोशन किया है. मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा भी नाम रोशन करे और मेरी बेटी भी आगे चलकर मेरा नाम रोशन करे और भगवान ऐसी संतान सभी को दे.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर ICSE टॉपर: अक्षिता गुप्ता ने हाईस्कूल में 99.40% अंकों के साथ किया जिला टॉप, बनना चाहती हैं डॉक्टर

Last Updated : April 30, 2026 at 9:40 PM IST

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