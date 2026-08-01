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अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा पुलिस हिरासत में, पत्नी के आत्महत्या मामले में FIR दर्ज

अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा की पत्नी मुस्कान ने खुदकुशी कर ली. पुलिस ने शीलू को हिरासत में ले लिया है.

KABADDI PLAYER SHEELU BALYAN
अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा पत्नी के साथ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 1, 2026 at 5:42 PM IST

3 Min Read
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रोहतकः अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा की पत्नी मुस्कान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है. मुस्कान द्वारा घर में आत्महत्या किए जाने के बाद अब पुलिस ने उसके पिता की शिकायत पर बड़ा कदम उठाया है. पुलिस ने शीलू बल्हारा, उसके माता-पिता और भाई के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और दहेज के लिए हत्या सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.

मुस्कान के पिता की शिकायत पर मामला दर्जः पुलिस ने शीलू बल्हारा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शीलू बलारा की पत्नी मुस्कान ने कल संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आत्महत्या कर ली. इसके बाद मुस्कान के पिता की शिकायत पर शीलू बल्हारा समेत उसके माता-पिता और भाई के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर शीलू को हिरासत में ले लिया.

मुस्कान खुदकुशी मामला (ETV Bharat)

पंचायत का फैसला-सभी आरोपियों को पुलिस के हवाले करेंगे: वहीं सारे मामले में पंचायत की एंट्री हुई है जहां पंचायत ने फैसला किया है की मुस्कान के शव का अंतिम संस्कार शीलू के बहुअकबरपुर गांव में होगा. गांव की पंचायत भी बाकी बचे आरोपियों को पुलिस के हवाले करेगी. मुस्कान के शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है ताकि मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच हो सके. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मामले की जांच हर पहलू से की जा रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.

दहेज के आरोपों को दादा ने किया खारिजः वहीं शीलू बल्हारा के दादा कंवर सिंह ने परिवार पर लगे दहेज के आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उनका कहना है कि "परिवार आर्थिक रूप से सक्षम है और दहेज जैसी कोई मांग कभी नहीं की गई. शीलू अंतरराष्ट्रीय स्तर का कबड्डी खिलाड़ी है और परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है." हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि "जो घटना हुई है वह बेहद दुखद और गलत है.

ससुराल में ही मुस्कान का होगा अंतिम संस्कारः मामले के बाद दोनों पक्षों और ग्रामीणों की मौजूदगी में पंचायत भी हुई. पंचायत में यह फैसला लिया गया कि मुस्कान का अंतिम संस्कार शीलू बल्हारा के गांव में ही किया जाएगा. हालांकि मृतका के परिजनों ने साफ कहा कि "जब तक आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, वे न्याय की मांग जारी रखेंगे और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करेंगे."

2023 में हुई थी शादीः बहु अकबरपुर थाना के एसएचओ जसबीर सिंह ने बताया कि "मृतका मुस्कान के पिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी." मुस्कान की शादी वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा से हुई थी. दंपति का एक साल का बेटा भी है. शुक्रवार को मुस्कान ने अपने घर में आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है.

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