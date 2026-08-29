ETV Bharat / state

मुस्कान हत्याकांड: मोबाइल चैट से सामने आई हत्या की वजह, इमरान का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही पुलिस

नई दिल्ली: तिलक नगर के ओल्ड महावीर नगर में 21 वर्षीय मुस्कान शर्मा की हत्या की पड़ताल जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, आरोपित आकिब उर्फ इमरान के अतीत से जुड़े कई पहलू सामने आ रहे हैं. पुलिस की अब तक की जांच में हत्या के पीछे किसी सुनियोजित साजिश से ज्यादा व्यक्तिगत विवाद, शक और आकिब के गुस्सैल व्यवहार की भूमिका सामने आई है. वारदात के बाद हुई मुठभेड़ और उसके पुराने आपराधिक मामलों ने भी जांच को नया आयाम दिया है.

मुस्‍कान के मोबाइल में एक अन्‍य युवक से चैट का खुलासा

जांच के दौरान पुलिस ने मुस्कान का वह मोबाइल फोन बरामद कर लिया, जिसे हत्या के बाद आकिब अपने साथ ले गया था. मोबाइल की जांच से दोनों के बीच हुई बातचीत के अलावा मुस्कान की एक अन्य युवक से चैट का भी पता चला. पुलिस को शक है कि इसी बातचीत को देखकर आकिब नाराज हो गया था. पूछताछ में सामने आए घटनाक्रम के मुताबिक, घर पहुंचने के बाद उसने मुस्कान का फोन देखा. दूसरे युवक से बातचीत को लेकर दोनों में कहासुनी हुई. मुस्कान ने उसे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि आकिब ने चाकू से हमला कर दिया. पेट और सीने में कई वार किए जाने से मुस्कान की जान चली गई.

आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस की जांच में एक अहम तथ्य यह भी सामने आया है कि मुस्कान ने 18 जुलाई को आकिब के खिलाफ परेशान करने की शिकायत की थी. इसके बावजूद दोनों के बीच संपर्क बना रहा. पुलिस अब यह भी जांच रही है कि पोक्सो समेत गंभीर मामलों में आरोपी रह चुके आकिब को जिम में काम कैसे मिला और उसके नियुक्ति से पहले कोई पुलिस सत्यापन हुआ था या नहीं.आकिब का पुराना रिकॉर्ड भी पुलिस के लिए चिंता का विषय है.