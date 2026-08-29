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मुस्कान हत्याकांड: मोबाइल चैट से सामने आई हत्या की वजह, इमरान का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही पुलिस

तिलक नगर मुस्कान हत्याकांड के पीछे किसी सुनियोजित साजिश से ज्यादा व्यक्तिगत विवाद, शक और आकिब के गुस्सैल व्यवहार की भूमिका सामने आई है.

Muskan Murder Case
मुस्कान हत्याकांड का आरोपी आकिब उर्फ इमरान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 29, 2026 at 12:16 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: तिलक नगर के ओल्ड महावीर नगर में 21 वर्षीय मुस्कान शर्मा की हत्या की पड़ताल जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, आरोपित आकिब उर्फ इमरान के अतीत से जुड़े कई पहलू सामने आ रहे हैं. पुलिस की अब तक की जांच में हत्या के पीछे किसी सुनियोजित साजिश से ज्यादा व्यक्तिगत विवाद, शक और आकिब के गुस्सैल व्यवहार की भूमिका सामने आई है. वारदात के बाद हुई मुठभेड़ और उसके पुराने आपराधिक मामलों ने भी जांच को नया आयाम दिया है.

मुस्‍कान के मोबाइल में एक अन्‍य युवक से चैट का खुलासा

जांच के दौरान पुलिस ने मुस्कान का वह मोबाइल फोन बरामद कर लिया, जिसे हत्या के बाद आकिब अपने साथ ले गया था. मोबाइल की जांच से दोनों के बीच हुई बातचीत के अलावा मुस्कान की एक अन्य युवक से चैट का भी पता चला. पुलिस को शक है कि इसी बातचीत को देखकर आकिब नाराज हो गया था. पूछताछ में सामने आए घटनाक्रम के मुताबिक, घर पहुंचने के बाद उसने मुस्कान का फोन देखा. दूसरे युवक से बातचीत को लेकर दोनों में कहासुनी हुई. मुस्कान ने उसे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि आकिब ने चाकू से हमला कर दिया. पेट और सीने में कई वार किए जाने से मुस्कान की जान चली गई.

आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस की जांच में एक अहम तथ्य यह भी सामने आया है कि मुस्कान ने 18 जुलाई को आकिब के खिलाफ परेशान करने की शिकायत की थी. इसके बावजूद दोनों के बीच संपर्क बना रहा. पुलिस अब यह भी जांच रही है कि पोक्सो समेत गंभीर मामलों में आरोपी रह चुके आकिब को जिम में काम कैसे मिला और उसके नियुक्ति से पहले कोई पुलिस सत्यापन हुआ था या नहीं.आकिब का पुराना रिकॉर्ड भी पुलिस के लिए चिंता का विषय है.

नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में जा चुका है जेल

वर्ष 2018 में नाबालिग से छेड़छाड़ और विरोध करने पर उसका हाथ तोड़ने के आरोप में उस पर पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी. 2021 में एक व्यक्ति पर पत्थर की सिल्ली से जानलेवा हमला करने के मामले में भी वह जेल जा चुका है. दोनों मामले अदालत में लंबित बताए गए हैं. वह तिलक नगर थाने का हिस्ट्रीशीटर भी रहा है. नशे की लत के कारण आकिब को नशामुक्ति केंद्र भेजा गया था, लेकिन वहां खुद को नुकसान पहुंचाने के बाद 30 जुलाई को उसे वहां से छोड़ दिया गया था.

अब पुलिस उसकी फरारी के दौरान मदद करने वालों और हथियार उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. इस बीच राजौरी गार्डन के नाला रोड पर गिरफ्तारी से पहले आकिब ने पुलिस टीम पर चार गोलियां चलाईं. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने सात राउंड फायर किए और तीन गोलियां उसके दोनों पैरों में लगीं. घायल हालत में उसे दबोच लिया गया. अब पुलिस हत्या की पूरी कड़ी के साथ उसके आपराधिक नेटवर्क और हथियार के स्रोत की भी जांच कर रही है. डीसीपी हरेश्वर वी स्वामी ने बताया की इस पूरे मामले में लगातार जांच चल रही है, कई नए तथ्य सामने आए हैं. जिसकी पुष्टि के लिए छानबीन की जा रही है.

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